Monaco - Gelson Martins s'excuse après son expulsion

Exclu pour avoir poussé l'arbitre de la rencontre Nîmes-Monaco samedi, le Monégasque risque une lourde suspension.

Gelson Martins a présenté ses excuses après son geste d'humeur ce samedi à Nîmes. Alors que Tiémoué Bakayoko est exclu par M. Lesage pour une grosse semelle sur Romain Philippoteaux, le Portugais perd ses nerfs et bouscule à deux reprises l'arbitre de la rencontre.

Expulsé à son tour, il risque une lourde sanction, qui pourrait aller jusqu'à plusieurs mois. Alors que la commission de discipline doit encore trancher sur son cas, il a tenu à s'excuser dans un message publié sur son compte Instagram.

"Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde : collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même", a-t-il écrit.

"Je ne suis pas agressif, je ne l'ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikaël Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters."

C'est donc sans lui que les hommes de Robert Moreno tenteront de remporter leur première victoire en championnat de l'année ce mardi contre Angers à Louis II (19h).