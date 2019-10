AS Monaco, Massengo ne regrette pas son départ

Plus jeune joueur français à avoir disputé un match de Ligue des champions, Massengo a fait un choix important l'été dernier en rejoignant Bristol.

Plus jeune joueur de l'histoire à avoir joué un match de , Han-Noah Massengo a décidé de quitter l'AS l'été dernier afin d'obtenir davantage de temps de jeu ailleurs. Le club de la Principauté a tenté de le retenir, mais le milieu de terrain âgé de 18 ans avait déjà pris sa décision. À l'image de plusieurs jeunes français, Han-Noah Massengo a choisi l'exode à l'étranger pour donner une toute autre tournure à sa carrière.

Dans une interview accordée à RMC Sport, Han-Noah Massengo a justifié son choix de quitter l'AS Monaco l'été dernier : "C’est simple : à Monaco, je ne pense pas que j’allais jouer. Bristol est arrivé, j’ai tout de suite adhéré au projet qu’ils avaient pour moi. Je voulais jouer, enchaîner les matchs, gagner en expérience, et tout était basé sur ma progression. Jusqu’à preuve du contraire, c’est ce qu’il se passe, je joue pour l’instant. C’était ce que je voulais".

"Le projet c'est de progresser et d'essayer de jouer en "

"Cela peut surprendre. Les gens ne connaissent pas le Championship qui est un championnat compétitif. Tout le monde peut maintenant se rendre compte que mon choix était réfléchi. Ce n’est pas un choix fait sur coup de tête. Encore une fois, je voulais jouer. C’est simple. Le projet, c’est de progresser et d’essayer de jouer en Premier League avec Bristol. Mes objectifs ? Avec Bristol, c'est de terminer dans le top 6 pour disputer les play-off. Sur le plan personnel, c'est de me développer, de progresser", a ajouté Han-Noah Massengo.

Le milieu de 18 ans est déjà content de ses progrès : "J'ai déjà progressé parce que j'ai déjà joué une dizaine de matchs. Quand tu joues, tu progresses, tu gagnes en expérience. Donc forcément, je suis déjà différent. Quand j'étais à Monaco, je pense que je n'étais pas capable de tenir un match de 90 minutes à haute intensité. Je pense que je peux le faire désormais. En , on joue beaucoup, on enchaîne, donc je commence à pouvoir mettre la même intensité sur 90 minutes".

Han-Noah Massengo est revenu sur son match de Ligue des champions joué avec l'AS Monaco : "C'était... (il souffle) Incroyable. En plus, j'étais avec mes potes du centre de formation... La musique... C'est... que de la fierté. Ça a été très vite. J'ai fait un premier entraînement avec les professionnels la veille du match seulement. C’est Benoit Badiashile qui m'a ensuite dit que j'étais dans le groupe. Au début, il y a eu un peu de pression parce qu’il y avait de gros joueurs en face. Mais la pression a disparu quand le match a commencé parce qu’une fois sur le terrain, tu n’as plus qu’à montrer ce que tu sais faire et à tout donner".