AS Monaco, Jardim : "Nous allons faire tourner"

L'entraîneur de l'AS Monaco a prévenu qu'il comptait procéder à un turnover face à l'Olympique de Marseille en Coupe de la Ligue.

Demi-finaliste de la l'an dernier, l'AS avait profité de cette compétition pour se changer les esprits et tenter d'arracher une place européenne. Le club de la Principauté va mieux depuis quelques semaines et effectue une remontée en championnat. L'AS Monaco vise l'Europe et va donc préserver ses forces pour la . En conférence de presse, Leonardo Jardim a annoncé qu'il fera tourner contre l'OM ce mardi.

"Nous allons faire tourner, à peu près la moitié de l'équipe. Nous avons un effectif de valeur, la saison est longue et nous avons besoin de tout le monde. Slimani a une gène à l'adducteur, il ne pourra pas jouer mercredi et peut-être aussi dimanche. Pour cela je dois gérer Ben Yedder aussi. Mais comme je l'ai dit l'effectif est de qualité et nous pouvons compter sur Keita Baldé et Jean-Kévin Augustin. Nous avons besoin de tout le monde et ce match va aussi donner des opportunités à certains joueurs", a déclaré le Portugais.

"Quand tu joues l'Europe, la Coupe de la Ligue c'est la compétition de trop"

"Nous avons quatre joueurs pour deux postes sur les côtés, ce qui nous donne différentes possibilités. Gelson et Gil Dias sont plus techniques et offensifs, Ballo-Touré et Aguilar sont plus physiques et défensifs. Notre schéma aujourd'hui c'est plus trois défenseurs et cinq milieux, mais le profil des joueurs de côté n'est pas arrêté. Nous avons plusieurs solutions et c'est très intéressant", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

Leonardo Jardim s'attend à un OM bien différent de celui ayant affronté le PSG : "Je ne pense pas que le match d'hier soir (défaite 4-0 contre le PSG) aura une grande influence sur celui de mercredi pour l'OM. Que l'on parle du résultat comme de la récupération. Marseille aussi va probablement faire un peu tourner. Je vois un match équilibré entre deux équipes de qualité qui sont proches en championnat puisque nous sommes revenus à un point de l'OM".

L'entraîneur de l'AS Monaco a donné son opinion sur la Coupe de la Ligue dont c'est la dernière édition : "La Coupe de la Ligue est une compétition que nous avons l'habitude de disputer à fond. Nous sommes allés deux fois en finale et en demi-finales ces dernières années. La suppression de la Coupe de la Ligue ? Mon opinion sur la Coupe de la Ligue est que c'est une bonne compétition pour les équipes qui ne jouent pas une coupe d'Europe. Mais pour ceux qui jouent l'Europe, c'est une compétition de trop".