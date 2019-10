AS Monaco, Aguilar : "Une revanche à prendre face à l'OM"

Le latéral droit de Monaco espère profiter de la rencontre de la Coupe de la Ligue pour faire oublier le revers face aux Phocéens en septembre.

Sans Islam Slimani, l'AS va tenter de poursuivre sa bonne série ce mardi soir contre l' . Vainqueur sur la pelouse du FC , Monaco a enchaîné un second succès consécutif en championnat et va désormais se tourner sur le choc des seizièmes de finale de la . En conférence de presse, Ruben Aguilar a souligné l'importance de cette rencontre, au goût de revanche après la défaite contre l'OM en le 15 septembre.

"La Coupe de la Ligue est très importante. On a envie de jouer chaque compétition à fond. En cas de victoire en finale, elle nous permet de nous qualifier pour l'Europe. On ne sait pas encore quelle sera la composition. Les joueurs qui vont débuter auront pour objectif de l'emporter. C'est une très belle opposition entre deux grands clubs du championnat de . Nous avons une revanche à prendre après le match de championnat qui ne s'est pas très bien déroulé pour nous", a indiqué l'ancien de .

"Dans tous les clubs, il y a de la concurrence"

"Perdre 4-0 c'est toujours très dur à encaisser, mais rejouer directement mercredi soir peut permettre à l'OM de rapidement passer à autre chose. À nous d'essayer de vite marquer et de leur mettre la pression pour ne pas leur permettre de se relancer. Favoris ? C'est une bonne question... Nous sommes à la maison, nous partons avec un petit avantage, mais c'est quand même l'OM en face et on ne va certainement pas les sous-estimer", a ajouté le latéral de l'ASM.

Ruben Aguilar est heureux du regain de forme de l'AS Monaco : "Il y a peu de temps beaucoup nous annonçaient une saison compliquée. On a montré qu'on peut faire beaucoup mieux, mais on reste prudent, on continue de bosser pour avoir un bon groupe et continuer de gagner. Les victoires amènent de la confiance, ce n'est pas négligeable. C'était important de pas prendre de buts à Nantes. Se sentir costaud défensivement c'est primordial pour cette confiance dont on a besoin pour gagner les matchs".

Le latéral français a évoqué son statut et la concurrence avec Gelson Martins : "Je ne pensais pas être en concurrence avec Gelson, car il est plus offensif que moi. Après le schéma de jeu veut que l'on soit en concurrence, mais on peut amener des choses différentes lui et moi. C'est un pareil pour le côté gauche d'ailleurs. Dans tous les clubs il y a de la concurrence, on doit l'accepter, rester positif et être à 100% quand on fait appel à nous. On peut amener des choses différentes lui et moi. Ça fait partie du métier".