AS Monaco, Laurent Blanc rencontré ?

Leonardo Jardim pourrait être démis de ses fonctions après le match contre Lille. L'ancien entraîneur du PSG pourrait être son successeur.

Je t'aime, moi non plus. Voici comment il est possible de qualifier la relation entre Leonardo Jardim et l'AS . L'entraîneur portugais, déjà limogé l'an dernier en cours de saison avant d'être rappelé trois mois plus tard à la rescousse, pourrait de nouveau faire les frais de ses résultats moyens. En effet, la presse française s'accorde à dire que Leonardo Jardim pourrait être limogé après le dernier match de la première partie de saison contre .

Neuvième de et éliminée en 8ème de finale de contre Lille (0-3), l’AS Monaco connaît une première partie de saison mi-figue, mi-raisin. La relation de Leonardo Jardim avec ses joueurs se serait détérioré et certains voudraient le voir partir, tandis qu'une partie des supporters réclament également sa tête. Afin de préparer l'avenir, l'AS Monaco aurait assuré ses arrières et commencer à rencontrer les potentiels successeurs de Leonardo Jardim.

Stéphan et Marcelino dans la short list également

Ce vendredi, un nom est sorti celui de Laurent Blanc. Selon les informations de Foot , les dirigeants monégasques auraient déjà rencontré l'ancien entraîneur du , qui avait également candidaté pour le poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais un peu plus tôt dans la saison. Libre depuis 2016, l'ancien sélectionneur de l'équipe de ferait partie des profils appréciés par les dirigeants de l'AS Monaco.

"Je veux recommencer à entraîner. (...) Je veux essayer d’avoir un challenge qui me permette d’asseoir ou d’imposer cette vision des choses. Je ne demande rien d’extraordinaire", avait indiqué Laurent Blanc dans une interview accordée à beiN Sports en avril dernier après avoir pris le temps et du recul sur le football mondial. Si les informations menant à un possible intérêt de l'AS Monaco pour Laurent Blanc se confirment, nul doute que ce serait une très belle opportunité pour lui de rebondir.

L'année dernière, l'AS Monaco avait totalement manqué la transition post-Jardim en prenant le risque de lancer Thierry Henry dans le grand bain sans lui offrir le temps d'installer ses idées et de pouvoir s'appuyer sur ses renforts au mois de janvier. Le club de la Principauté ne devra pas commetttre de nouveau les mêmes erreurs cet hiver pour éviter de connaître de nouveau une saison galère. Outre la piste Blanc, l’ASM aurait également sondé l’entraîneur breton Julien Stéphan mais aussi Marcelino, limogé par Valence en septembre dernier.