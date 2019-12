Ligue 1, Nantes capitalise, Toulouse s'enlise, Monaco tenu en échec

Plusieurs rencontres de la 18e journée de Ligue 1 se jouaient ce samedi à 20h avec Monaco, Nantes ou encore Nice sur le pont.

Le SCO d'Angers et l'AS totalisaient le même nombre de points au coup de sifflet initial et l'une des deux formations pouvait s'échapper en cas de succès. Et si le SCO s'est notamment offert deux grosses opportunités, Lecomte a permis à Monaco de repartir avec le point du nul.

Brest avait l'occasion de dépasser son adversaire du jour au classement en cas de succès, mais les deux équipes se sont quittées dos à dos après une rencontre remplie d'occasions des deux côtés du pré. Charbonnier a raté un penalty, Larsonneur a sorti de très beaux arrêts, Bain a touché la barre à l'ultime minute, mais personne n'a marqué.

Metz-Marseille (1-1) - Fin de série pour l'OM

Amiens et s'affrontaient aussi ce soir. Respectivement 17ème et 16ème au classement, ces deux formations avaient tout intérêt à gagner. Et C'est Dijon qui prend l'avantage dès la 19e minute quand Cadiz lobe Gurtner du bout du pied droit. Konaté égalise à la demi-heure de jeu d'une reprise de volée puissante. Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre fermée et manquant cruellement d'intensité entre deux équipes qui semblaient d'ailleurs s'en contenter.

Le TFC, de son côté, n'avait guère d'autre choix que de battre Reims à domicile pour briser une série inquiétante de 6 revers de rangs. Mais la mauvaise défense de a encaissé un but signé Rémi Oudin dès la 9e minute en capitalisant sur une perte de balle de Rogel. Toulouse n'arivera pas à recoller, tandis que les Rémois n'arriveront pas à enfoncer le clou. 0-1, score final. Reims monte à la cinquième place de grâce à ce succès minimaliste.

Lanterne rouge (avec le TFC), Nîmes comptait, avant cette journée, 4 longueurs de retard sur le premier relégable et avait donc grand besoin de points. Ce sont pourtant les Nantais qui ouvrent la marque grâce à Louza sur un service de Simon qui trompait Bernardoni. Un Bernardoni qui s'est souvent dressé devant les Canaris, s'interposant devant plusieurs opportunités des visiteurs. Mais ses coéquipiers attaquants ne seront pas aussi inspirés. est 4e de ce soir.