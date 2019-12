Lille - Renato Sanches : "Je retrouve toutes mes sensations"

Très remuant contre Montpellier ce vendredi, le milieu de terrain portugais a inscrit le but de la victoire pour les Dogues en fin de rencontre (2-1).

s'est imposé ce vendredi contre en ouverture de la 18e journée de (2-1), un succès qui doit beaucoup à la très bonne prestation de Renato Sanches, de retour en forme depuis plusieurs semaines.

"J'étais très heureux de marquer. J'avais prévenu mes coéquipiers que j'allais le faire, a réagi le milieu de terrain portugais après la rencontre. J'avais déjà eu des occasions par le passé sans y parvenir. (...) Marquer est toujours une sensation extraordinaire. Dans mon cas, je l'attendais depuis longtemps.

"C'est vrai que pendant une année ou deux, je n'ai pas été à mon niveau. Pour moi, c'est du passé. Grâce à mon travail au quotidien ici, je retrouve toutes mes sensations."

Et le champion d'Europe 2016 de poursuivre, à propos de son repositionnement dans le couloir droit : "Normalement, je joue en numéro huit. On me fait jouer à droite. Si c'est à gauche ou au centre, peu importe. Je veux aider l'équipe. Je prends du plaisir à jouer dans cette position.

"J'apprécie de vivre à Lille, de jouer pour le LOSC. C'est une ville jeune, comme l'équipe, avec de bons coéquipiers. La est un pays qui me plaît et qui me réussit."