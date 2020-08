AS Monaco, Fofana : "Avec Kovac, c'est tout le temps à 100%"

Le milieu de terrain du club de la Principauté a donné ses premières impressions sur la méthode de Niko Kovac.

L'AS a décidé de faire table rase, presque totalement, de la dernière saison. Exit Robert Moreno. Un nouveau directeur sportif a été mis en place avec l'intronisation de Paul Mitchell, ainsi qu'un nouvel entraîneur, arrivé quelques semaines plus tard : Niko Kovac. L'ancien entraîneur du a pris ses marques avec son nouvel effectif et compte bien influer un nouvel état d'esprit à l'AS Monaco. Dans un entretien accordé à L'Equipe, Youssouf Fofana a donné ses premières impressions sur la méthode du Croate.

"Kovac est décrit comme un entraîneur mettant beaucoup d'intensité ? (Sourire) Sa première séance, c'était un cheminement de passes, un exercice technique, sauf qu'il nous a demandé des déplacements à une certaine vitesse. C'est là qu'on s'est dit "OK, d'accord..." Ce qui surprend, c'est la vitesse qu'il nous demande d'avoir dans les exercices. En fait, c'est tout le temps à 100 %", a expliqué l'ancien joueur du RC .

Fofana fan de Ben Yedder

"On ne va pas attendre le troisième ou quatrième exercice... C'est tout de suite. Même l'échauffement, c'est quelque chose. On fait un rappel aérobie : deux fois six allonges, accélération progressive, de surface à surface et entre les deux on fait deux tours de terrain. Il nous a dit qu'il n'était pas venu ici pour profiter du soleil. On pensait que c'était juste un discours. Mais on a vu sur le terrain dix minutes plus tard...", a ajouté le milieu de l'AS Monaco.

Youssouf Fofana se sent pleinement intégré à l'AS Monaco : "Est-ce que je me sens toujours comme une recrue ? Non, plus du tout. Mais même avant l'interruption, en deux, trois semaines, j'étais vraiment intégré. Le club était en reconstruction, j'étais l'une des recrues du mercato avec le nouveau coach, Robert Moreno, donc c'était une pression en plus, il fallait s'intégrer. Je suis arrivé, j'ai fait deux entraînements et le week-end je jouais déjà en Championnat. Je n'ai même pas eu le temps de faire une chanson devant le vestiaire".

Le milieu de terrain de l'AS Monaco a encensé son coéquipier, Wissam Ben Yedder, meilleur buteur du club la saison dernière : "Le joueur m'ayant le plus étonné depuis mon arrivée ? Ben Yedder ! Je le voyais à la télé ou contre nous, mais quand tu joues avec lui, c'est autre chose. Là, je l'ai face à moi et je me rends compte qu'il ne perd pratiquement jamais le ballon et qu'il a une activité incroyable. Un ballon anodin, il sera là".