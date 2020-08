OFFICIEL - Axel Disasi signe à l'AS Monaco

Le club de la Principauté a confirmé la signature d'Axel Disasi, défenseur du Stade de Reims, pour les cinq prochaines saisons.

L'AS poursuit son recrutement estival. Le club de la Principauté renforce son secteur avec la venue d'Axel Disasi. Très courtisé en mais aussi à l'étranger, le défenseur du a choisi de rester en et de rejoindre les Rouge et Blanc. Axel Disasi a impressionné lors de sa première saison dans l'élite avec Reims et va désormais devoir confirmer tout son potentiel avec l'ASM, club dans lequel il a signé un contrat de cinq ans, jusqu'en juin 2025.

L'AS Monaco a confirmé le recrutement d'Axel Disasi ce vendredi dans la matinée, sur son site officiel. "Le club de la Principauté et le Stade de Reims ont trouvé un accord pour le transfert de l’athlétique défenseur (1,90m) de 22 ans. Sollicité de son côté par de nombreuses écuries françaises et européennes, l’ancien international des moins de 20 ans a choisi l’AS Monaco", a indiqué le club de la Principauté sur son site officiel.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Axel Disasi pour les cinq prochaines années. Le défenseur français est désormais lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2025.

Le défenseur de 22 ans est heureux de rejoindre l'ASM : "Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco. Il s’agit pour moi d’une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées. J’ai hâte de commencer à m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers et je compte bien mettre toute mon énergie au service de l’équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs en fin de saison".

Paul Mitchell, nouveau directeur sportif de Monaco, s'est également félicité du recrutement d'Axel Disasi : "Nous nous réjouissons du choix d’Axel de rejoindre l’AS Monaco. Ses qualités de défenseur, sa maturité et son expérience du Championnat de France, malgré son jeune âge, constitueront des atouts supplémentaires que nous sommes heureux de mettre à disposition du groupe de Niko Kovac pour les cinq prochaines saisons".

Le vice-président de l'AS Monaco, Oleg Petrov, a également commenté la venue du défenseur central du Stade de Reims : "La venue d’Axel Disasi correspond en tous points à la volonté du club de renforcer le groupe professionnel sur des profils définis et de s’appuyer sur une équipe compétitive dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés pour cette saison".