OFFICIEL - Kamil Glik quitte l’AS Monaco

Quatre ans après son arrivée à Monaco, Kamil Glik va retrouver la Serie A, en rejoignant le promu Benevento.

C’est une nouvelle page qui se tourne du côté de l’AS . Après Danijel Subasic, c’est un autre historique du club qui met les voiles cet été puisque les Rouge et Blanc ont annoncé le départ de Kamil Glik pour Beneveto, promu en .

"L’AS Monaco et le club de Benevento Calcio ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur international polonais Kamil Glik. Arrivé en provenance du FC lors de l’été 2016, le défenseur central aux 73 sélections avec la a disputé 167 rencontres et marqué 16 buts, toutes compétitions confondues, sous le maillot Rouge et Blanc."

Membre de l’incroyable épopée en 2017 avec le titre de champion de et une demie finale de Ligue des Champions, le Polonais n’affichait plus le même rendement depuis deux saisons, à l’image de l’ASM. A 32 ans, Glik retourne donc en qu’il connait bien puisqu’il a déjà évolué à Palerme, Bari et au Torino donc. Il apportera son expérience au promu qui en aura fortement besoin.