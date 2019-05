AS Monaco - Fin de saison pour Danijel Subasic ?

Alors qu'il faisait son retour, le portier de l'AS Monaco avait de nouveau été contraint de quitter ses partenaires, dimanche, face à Saint-Etienne.

Finaliste de la dernière Coupe du Monde sous les couleurs de la , Danijel Subasic, le portier de l'AS , vit depuis des heures compliquées sur le Rocher. Régulièrement blessé, celui qui était arrivé en Principauté en 2012 en provenance du Hadjuk Split a bien souvent assisté impuissant aux naufrages de ses partenaires, eux qui n'ont toujours pas assuré leur maintien, deux ans après le titre de Champion de remporté.

"Je n'ai jamais pensé que je resterais blessé aussi longtemps. Je suis revenu au club, et ils n'ont pas vu que j'avais une fissure. J'attendais, on me disait que c'était le tendon, le muscle, et, quand je suis parti voir mon médecin en Croatie, il m'a dit que le tendon était un peu touché mais que le problème venait d'une fissure de l'os. Si j'étais allé consulter en Croatie après la , j'aurais pu jouer en octobre", avait d'ailleurs expliqué le gardien, au mois de mars.

"Je ne sais pas s'il pourra jouer les derniers matches de Championnat"

Absent des terrains pendant la totalité de la première partie de saison, Danijel Subasic a de nouveau été contraint de céder sa place sur une énième blessure lors de la nouvelle défaite concédée par le club du Rocher, dimanche, face à l'AS Saint-Etienne, laissant penser à une fin de saison prématurée pour le portier. C'est en tout ce qu'a laissé entendre son entraîneur Leonardo Jardim ce dimanche, se montrant particulèrement pessimiste pour la suite.

45' Subasic blessé est remplacé par Sy juste avant la mi-temps.



1⃣-0⃣ #ASMASSE — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 5 mai 2019​

"Je ne sais pas s'il pourra jouer les derniers matches de Championnat, c'est encore trop tôt. Je ne sais pas, non plus, si Benaglio sera apte pour Nîmes, on verra", a déclaré le Portugais, dans des propos rapportés par le quotidien L'Equipe. Autant dire qu'avec 14 matches de championnat disputés sur l'ensemble de l'exercice, cette saison est à oublier pour le joueur de 34 ans. Contrairement à celle de Seydou Sy, troisième gardien du club, qui pourrait donc terminer en tant que titulaire.