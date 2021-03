Arteta répond cash à l'intérêt d'Arsenal

Le manager d'Arsenal a évoqué son avenir devant la presse concernant l'intérêt du FC Barcelone.

Mikel Arteta a évoqué l'intérêt du FC Barcelone à son égard, en disant qu'il est "privilégié et heureux" à Arsenal.

Le boss des Gunners a été associé à un passage éventuel au Camp Nou cette semaine, alors que le candidat à la présidence catalane Joan Laporta, en a fait un argument électoral, évoquant l'Espagnol comme remplacement possible pour Ronald Koeman à condition qu'il remporte les prochaines élections de Barcelone.

Mais l'Espagnol a répondu cvash aux rumeurs, insistant sur son seul objectif consiste à poursuivre le travail qu'il fait dans le nord de Londres.

«Il y a toujours des spéculations quand il y a des élections à Barcelone, c'est une grande équipe."

«Évidemment, j'ai été élevé là-bas comme joueur et il y a toujours des liens. Mais je suis pleinement concentré sur le travail que je dois faire ici, ce que nous avons beaucoup à faire, et je l'apprécie vraiment."

«Aujourd'hui et demain, je suis le manager du club de football d'Arsenal et je l'apprécie vraiment. Et je veux faire beaucoup mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent."

"Ce que je peux dire, c'est que je me sens privilégié de gérer ce club de football et que je suis extrêmement heureux."

RAC1 a rapporté que Arteta était l'une des options considérées par Joan Laporta comme un remplacement possible pour Ronald Koieman.

Laporta est, pour rappel, l'un des trois candidats aux présidentielles du FC Barcelone.

Le Barça devait nommer son prochain président en janvier, mais le vote a finalement été repoussé jusqu'au 8 mars après une série de retards.

Laporta est en train de concourir pour le poste aux côtés de Victor Police et de Toni Freixa, et les trois hommes ont participé au premier débat électoral dimanche avant le vote de la semaine prochaine.

L'Espagnol a encore deux ans sur l'accord qu'il a signé lorsqu'il est arrivé en décembre 2019 pour remplacer UNAI EMERY.

Arteta dit qu'il n'a pas encore commencé les discussions sur une éventuelle prolongation et que son objectif est maintenant de finir la saison aussi fortement que possible.

L'article continue ci-dessous

«Nous sommes au milieu de la saison, nous avons beaucoup à jouer pour et au moment présent, ce n'est pas une priorité.

"Je pense que ça va. J'ai toujours un contrat ici, je suis heureux ici et je ne pense pas que ce soit quelque chose d'urgent."