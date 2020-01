Arteta ne veut pas se séparer d'Aubameyang

Le manager d'Arsenal a affirmé qu'il était hors de question pour lui de laisser partir son attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.

Mikel Arteta a affirmé qu'il n'envisageait pas une seconde laisser filer son buteur Pierre-Emerick Aubameyang durant le break hivernal.

Aubameyang a été annoncé respectivement à Barcelone, au et à l'Inter après avoir marqué 13 buts en cette saison, et ce alors que son équipe londonienne était dans le dur en terme de résultats. Répondant aux rumeurs sur son avenir, l'attaquant d' a déclaré cette semaine à RMC: "Pour l'instant, je suis là. Je suis à 100% ici."

Aubameyang est devenu le capitaine d'Arsenal après que Granit Xhaka a été dépossédé du brassard par Emery et Arteta est déterminé à garder l'international gabonais, dont le contrat expire en 2021, au club. A la question si l'ancien stéphanois partir en janvier, Arteta a déclaré aux journalistes jeudi: "Je ne pense même pas à cette possibilité avec Auba, je le veux ici."

Arteta a également réitéré son intention de garder Xhaka à Arsenal, alors que de nombreuses sources concordantes font état d'un accord passé entre l'international helvète et le . "J'ai eu une conversation avec lui et je voulais savoir sa position, la raison pour laquelle il sentait qu'il n'était pas au bon endroit. Je lui ai dit que je suis prêt à le soutenir et je veux que ses coéquipiers le soutiennent pour qu'il change d'avis", a déclaré Arteta avant le match de troisième tour de la d'Arsenal contre .