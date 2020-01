Arsenal, Aubameyang répond aux rumeurs de départ

L'attaquant des Gunners a assuré être pleinement concentré sur sa saison avec Arsenal. Il ne pense pas à un départ.

Partira, partira pas, l'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est sur toutes les lèvres dans le Nord de Londres. L'attaquant gabonais n'a jamais disputé le moindre match de avec les Gunners depuis son arrivée en provenance du . Selon la presse anglaise, l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne souhaiterait quitter les Gunners en fin de saison pour rejoindre un club qualifié en Ligue des champions.

Qui plus est, la fin de l'ère Unai Emery n'a guère convaincu Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger son contrat s'achevant en juin 2021. Néanmoins, l'attaquant gabonais a nié en bloc ses envies de départ. Interrogé à ce sujet au micro de RMC Sport après la victoire face à ce mercredi, Pierre Emerick Aubameyang a insisté sur le fait qu'il ne pense pas à un départ : "La presse anglaise aime beaucoup parler. Pour l'instant, je suis là. Je suis à 100% ici".

"Pas prendre de but, ça fait du bien"

L'attaquant des Gunners a loué l'apport du nouvel entraîneur, Mikel Arteta, et note un changement d'attitude : "Dès qu’il est arrivé, il a posé les choses sur la table. Il a dit clairement ce qu’il attendait de nous et que c’était non négociable. Tout le monde s’est mis au boulot. Tout le monde avait envie de faire des efforts parce qu’on a l’orgueil qui est là aussi. On avait envie de retrouver le goût de la victoire et de faire plaisir à nos supporters."

Pierre-Emerick Aubameyang est satisfait de la prestation face aux Red Devils : "Ne pas encaisser de but ? Ça fait du bien et c’est la preuve que tout le monde se met le cul par terre. Ça fait du bien. C’est une nouvelle année qui commence. C’est bien de commencer avec une victoire en espérant que ça nous donne de la force pour la suite. On était dans l’urgence, on savait qu’on n’était pas loin de gagner ce match qui allait nous faire du bien. C’est une très bonne chose, on est très content et maintenant, on est focalisé sur le futur".

Avec le succès contre Manchester United, a renoué avec la première partie de tableau. Les Gunners pointent à la dixième place avec vingt-sept points en vingt et une journées, avec neuf points de retard sur , détenteur de la quatrième place. Les Gunners reviennent dans le sillage de et Manchester United, mais ils auront besoin de réaliser une série de victoires pour espérer atteindre leurs objectifs en fin de saison.