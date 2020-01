Arsenal-Manchester United (2-0) - Les Gunners réintègrent le top 10

Grâce à son succès contre Manchester United, Arsenal commence parfaitement l'année 2020 et prend place dans la première partie du classement (2-0).

et n'ayant pas gagné en ce 1er janvier, avait l'occasion de débuter la nouvelle année en réalisant la bonne opération de cette 21ème journée de . Problème, alors que les Mancuniens restaient sur deux succès de rang, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, de nouveau privés de Paul Pogba, n'ont pas été en mesure de réaliser la passe de trois, battus par une équipe d' surprenante de détermination.

Arsenal démarre bien la rencontre, Pépé décisif

Mieux entrés dans leur rencontre, les locaux, emmenés par une attaque d'anciens joueurs de , que sont Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé, ouvraient le score grâce au dernier cité. Dès la 8e minute de jeu, l'ancien lillois faisait preuve d'opportunisme pour tromper David De Gea du pied gauche et faire chavirer l'Emirates Stadium. À la 38e minute de jeu, ce même Nicolas Pépé passait proche du doublé, mais voyait sa tentative heurter le poteau. Heureusement pour Arsenal, pas le temps de regretter, puisque Sokratis Papastathopoulos doublait la mise avec réussite juste avant la mi-temps (42e).

Au retour des vestiaires, Manchester United tentait bien un semblant de réaction, mais rien d'assez concret pour faire vasciller l'arrière garde londonienne. L'entrée en jeu du jeune Mason Greenwood à l'heure de jeu censée apporter plus de verticalité et de profondeur ne faisait pas vraiment l'effet escompté. Résultat des courses, Arsenal n'avait plus qu'à laisser le cuir à des Red Devils peu inspirés pour gérer tranquillement son avantage au score et empocher les trois points. Suite à cette rencontre, Manchester United, cinquième, compte 5 points de retard sur Chelsea, Arsenal reprend place dans la 1ère partie de tableau (10e).