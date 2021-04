Arteta évoque les rumeurs de vente d'Arsenal

Le coach d'Arsenal a évoqué le projet de vente d'Arsenal devant les médias, en conférence de presse.

Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, pense qu'il sera dans l'intérêt du club que son propriétaire américain, Stan Kroenke, s'adresse directement aux fans pour améliorer les relations après la tentative malheureuse de former une Super League européenne.

De nombreux fans d'Arsenal appellent Kroenke à démissionner car il était l'un des instigateurs du projet de Super League qui aurait déchiré les structures du jeu anglais et européen. Kroenke a publié un communiqué mardi, affirmant qu'il n'était pas intéressé par la vente de sa participation majoritaire dans le club londonien avec l'intérêt ddéclaré u fondateur de Spotify, Daniel Ek.

Mais il est peu probable que cela dissuade les fans de poursuivre leurs manifestations, en particulier à l'Emirates Stadium les jours de match, comme ce fut le cas vendredi lorsque Arsenal a accueilli Everton en Premier League.

Kroenke est réputé pour ne pas s'engager avec les supporters d'Arsenal - il est souvent appelé "Silent Stan" - et Arteta a déclaré mercredi que cela pourrait devoir changer étant donné les circonstances.

"Je suis sûr qu'ils feront tout ce qu'il faut pour rapprocher les fans d'eux", a déclaré Arteta, faisant référence à Kroenke et à sa société basée au Colorado, Kroenke Sports & Entertainment.

"Si (les fans) ont l'opportunité de les connaître, je pense que la plupart d'entre eux seront surpris. Si tel est le cas, cela profitera à tout le monde au club de football, cela profitera aux fans et cela apportera beaucoup de clarté. Donc, s'il y a un moyen de le faire et que cela va être utile, faisons-le. " Arteta a déclaré que l'atmosphère autour du club changerait si Arsenal réussissait sur le terrain et que la seule chance de l'équipe de remporter un trophée cette saison était de gagner la Ligue Europa, ce qui assurerait également une place dans la lucrative Ligue des champions la saison prochaine.

Arsenal affronte l'équipe espagnole de Villarreal en demi-finale à deux jambes à partir de jeudi, avec le match aller en Espagne.