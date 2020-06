Arteta confiant pour l'avenir d'Aubameyang

Le manager des Gunners Mikel Arteta a évoqué les bruits entourant l’avenir de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang est très convoité. Annoncé au Barça, puis au Real par la presse espagnole, le Gabonais inquiète les supporters des Gunners. Les supporters, mais pas l'entraîneur Mikel Arteta.

"Nous avons eu de nombreuses discussions avec Pierre, sa famille et son agent, et je suis assez certain que nous pouvons trouver le bon accord pour toutes les parties", a ainsi confié l'Espagnol sur le site des Gunners.

"En ce moment, je suis extrêmement satisfait de la façon dont il se produit et se comporte, j'ai une très bonne relation avec lui où nous pouvons discuter de beaucoup de choses en face à face. Pour autant que je sache, il est très heureux au club", a ajouté Arteta.