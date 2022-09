Un Rennais sur les tablettes d’Arsenal

La direction d’Arsenal lorgnerait sur l’un des meilleurs éléments du Stade Rennais.

Arsenal serait intéressé par le milieu de terrain de Rennes, Lovro Majer.

L'international croate a été comparé à son coéquipier et grand joueur du Real Madrid, Luka Modric. Ses progrès en France sont surveillés par plusieurs grands clubs européens et les Gunners auraient été les premiers à se manifester dans le but de le recruter.

Le Mirror affirme qu'Arsenal chercherait à enrôler Majer dès le mois de janvier prochain.

Arsenal va devoir sortir le chéquier

Le club londonien avait des émissaires dans les tribunes lors du match international de jeudi entre la Croatie et le Danemark, comptant pour la Ligue des Nations. Majer avait participé à la victoire de son équipe.

Le contrat de Majer avec Rennes court jusqu'à l'été 2026 et il est estimé à plus de 45 millions d’euros selon le site transfermarkt.

Majer avait été recruté par Rennes à l’été 2021 contre un montant de 12M€. Depuis, il a disputé 44 matches avec les Rouges et Noir, marqué 7 buts et délivré 11 passes décisives.