Arsenal se renseigne sur Odsonne Edouard

D’après la presse anglaise, Arsenal pense à se payer les services de l’attaquant français du Celtic, Odsonne Edouard.

Odsonne Edouard est l’une des attractions du championnat écossais. Avec le Celtic, et comme le faisait Moussa Dembélé avant lui, il multiplie les prestations étincelantes et les buts (22 en 27 matchs cette saison). Et cela commence à payer. L’international espoir tricolore serait pisté par un cador de .

Selon le Daily Mirror, et son coach Mikel Arteta auraient coché Edouard dans leur liste des joueurs à recruter lors du prochain mercato. Le technicien espagnol apprécie beaucoup le profil de ce jeune attaquant français.

Edouard (22 ans) a une valeur marchande estimée à 15M€. Son contrat avec les Bhoys expire en 2022.