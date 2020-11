Arsenal piste le jeune brésilien Brenner

Bien qu’étant très fourni dans le secteur offensif, chercherait à s’offrir un attaquant supplémentaire lors du prochain mercato. Le club londonien piste en priorité Brenner, le jeune prodige de Sao Paulo.

Selon le Daily Mail, les Gunners apprécieraient beaucoup cet attaquant d’à peine 20 ans et qui est en train de crever l’écran dans le championnat brésilien. Récemment, on a prêté aussi au PSG l’intention de le faire signer.

Brenner a une clause de départ de l’ordre de 50M€ au sein du club paulista. Cependant, on peut imaginer que la direction brésilienne accepte de le céder pour un peu moins que cela.

S’il prend la direction de l’Emirates Stadium, Brenner pourra compter sur la présence de quatre de ses compatriotes pour faciliter son adaptation, en l’occurrence David Luiz, Gabriel, Willian et Martinelli.

