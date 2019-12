Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang est déjà fan de Mikel Arteta

Frustré sous les ordres d'Unai Emery, l'attaquant gabonais est particulièrement enthousiasmé par l'arrivée de Mikel Arteta, dont il loue les méthodes.

Frustré sous les ordres d'Unai Emery, Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur d' depuis son arrivée chez les Gunners, était même annoncé partant cet hiver par certains médias britanniques ces dernières semaines. Néanmoins, force est de constater que l'arrivée sur le banc de Mikel Arteta pourrait changer la donne pour le Gabonais, ainsi que pour toute l'équipe londonienne, tant l'impact de l'Espagnol se fait déjà ressentir. C'est en tout cas que qu'affirme l'ancien Stéphanois.

"Il n'est en poste que depuis quelques jours, mais nous voyons déjà une grande différence. Nous avions besoin de quelqu'un qui viendrait secouer toute l'équipe. Quelqu'un avec de nouvelles idées et quelqu'un qui nous emmènerait dans une nouvelle direction. Mikel a apporté tout cela. Nous avions besoin d'un nouveau départ et de quelque chose de différent et nous le ressentons déjà. Il est très rigoureux et exigeant sur le terrain d'entraînement. Tout est question de détails avec lui, alors il parle beaucoup, nous repositionne, explique beaucoup de petites choses. Nous avons vu contre que le plan de match était clair", a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang, satisfait.

"C'est tellement différent de tout ce que nous avons fait et expérimenté"

"Je ne connaissais pas Mikel personnellement avant son retour au club. J'ai joué contre lui à Dortmund et il jouait toujours pour Arsenal. Mais en tant qu'entraîneur, la seule perception que j'avais de lui était en tant qu'assistant et suppléant de Pep lorsqu'il était suspendu. Il a passé trois ans et demi aux côtés de l'un des meilleurs managers du monde, alors je savais qu'il serait plein d'idées et qu'il aurait un impact immédiat", a ensuite ajouté l'attaquant, qui sera de nouveau le fer de lance de l'attaque des Gunners ce dimanche lors du choc face aux Blues de à l'Emirates Stadium (15h00), avan d'en dire plus sur le degré d'investissement demandé par Mikel Arteta.

"Il veut que nous soyons à 200% tout le temps, pour donner tout ce que nous avons et tout laisser sur le terrain. C'est excitant pour nous parce que c'est tellement différent de tout ce que nous avons fait et expérimenté auparavant. C'est une nouvelle aube et vous pouvez sentir à quel point tout le monde est positif à ce sujet". Si l'effet Mikel Arteta se fait déjà ressentir dans les discours du côté d'Arsenal, il va désormais falloir le retranscrire sur le terrain face à Chelsea. Et cela pourrait être une autre histoire...