Arsenal, Pépé fait le bilan de son début de saison

La recrue des Gunners a avoué être déçu par son début de saison et est revenu sur le départ, brutal, d'Unai Emery.

Nicolas Pépé ne s'imaginait probablement pas vivre un début de saison aussi compliqué avec lorsqu'il s'est engagé en faveur des Gunners l'été dernier après une saison époustouflante sous le maillot de . Recrue majeure de l'été du club londonien, l'international ivoirien peine à justifier l'investissement placé en lui par Arsenal. Nicolas Pépé a également du mal à convaincre ses supporters de son talent et est encore en pleine phase d'adaptation. Dans un entretien accordé à RMC, l'attaquant des Gunners a avoué être lui même déçu par ses performances.

"Un bilan un peu négatif parce qu'au vu de mes attentes, moi-même j'attendais un petit peu plus. Je ne suis pas satisfait du tout de ses statistiques. Je dois faire plus, c'est justement pour cela qu'on m'a fait venir, pour faire la différence à tous les matches. C'est normal que les gens me critiquent autant parce que je ne fais pas tout le temps la différence à tous les matches. Je les comprends. C'est à moi d'inverser cette situation là en travaillant", a expliqué l'international ivoirien.

"Le départ d'Emery était douloureux"

"Il y a beaucoup d'aspects à améliorer. Ce que j'aurais pu mieux faire ? Marquer plus vite, concrétiser mes occasions que j'ai loupées, il y a eu des occasions nettes que j'aurais pu marquer. Tout n'est jamais parfait chez un footballeur. Après, je dois aussi m'améliorer dans l'aspect physique. Parce qu'en faisant la transition - , il y a l'aspect box-to-box à prendre en compte. Cela va un peu dans tous les sens en Angleterre", a ajouté Nicolas Pépé.

L'attaquant des Gunners n'est pas perturbé par le prix de son transfert : "Je n'ai pas le poids de mon transfert sur mes épaules. Après c'est normal que les gens parlent de cela, qu'ils me critiquent si je ne suis pas bon. C'est le football, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. J'ai une très bonne entente avec Lacazette et Aubameyang. On a créé des liens vu qu'ils parlent français, je m'entends très bien aussi avec Matteo. On se cherche beaucoup sur le terrain avec Lacazette et Aubameyang. Quand on est attaquant on pense à marquer, mais ici on cherche aussi à faire la passe, à faire marquer l'autre, à procurer de la joie entre nous".

Nicolas Pépé est revenu sur le limogeage soudain d'Unai Emery : "Le départ d'Unai Emery, c'était douloureux, parce que c'est un coach qui m'a donné la chance de venir à Arsenal. Il n'y a pas de crainte pour la suite. Après, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui jouent, d'autres qui ne jouent pas. C'est comme ça, c'est le football, c'est le coach qui décide. Si je suis sur le banc, c'est à moi de redresser la pente pour redevenir titulaire. Ljungberg ? Comme il a été joueur, il nous comprend mieux. Il parle beaucoup avec nous".