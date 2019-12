Arsenal-Brighton (1-2) - Rien ne va plus pour les Gunners

Neuf matches. Cela fait désormais neuf matches toutes compétitions confondues qu'Arsenal n'a plus gagné après sa défait contre Brighton (1-2).

Pour sa première à domicile, Freddie Ljungberg a pu mesurer tout le chemin qu'il reste à parcourir pour que son équipe puisse prétendre retrouver les hauteurs du classement en . Ses Gunners ont en effet été battus par et sont englués à la dixième place du classement.

Dans un premier acte décevant, les coéquipiers de Mesut Ozil, à nouveau titulaire, concèdent la première grosse opportunité du match. L'ancien niçois Neal Maupay croise trop sa frappe à la réception d'un centre d'Aaron Mooy (26e). Bien décalé par Lacazette, Aubameyang ne cadre pas non plus dans la foulée (28e).

Apathique, la défense d' était prise à défaut quelques minutes plus tard et craquait sur un cafouillage à la suite d'un corner, conclu victorieusement par Webster (36e). Willock butait ensuite de la tête sur un Ryan impérial (41e) et les visiteurs menaient logiquement à la pause.

L'article continue ci-dessous

La physionomie de la rencontre allait toutefois changer au retour des vestiaires et le sauveur s'appelait une nouvelle fois Alexandre Lacazette, en tout cas pensait-on alors. Le Français inscrivait son 5e but de la saison de la tête sur un corner (50e) pour relancer les siens. Mais si les Londoniens espéraient inverser la tendance, ils peinaient à se montrer régulièrement dangereux sur le but de Ryan.

David Luiz était clairement en position de hors-jeu au moment de conclure sur un coup-franc d'Ozil (63e). La fin de rencontre était même compliquée pour les Gunners, qui concédaient finalement un deuxième but par l'intermédiaire du très bon Neal Maupay, lequel devançait David Luiz pour placer sa tête sur un nouveau centre d'Aaron Mooy (80e).

Le score en restait là malgré un dernier arrêt de Ryan devant Martinelli (87e), et l'Emirates Stadium grondait son mécontentement au coup de sifflet final.