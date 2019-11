Emery réagit à son limogeage d'Arsenal

Le désormais ex-coach des Gunners a fait savoir qu'il a compris "la grandeur" d'Arsenal durant la saison et demie qu'il a passée au club.

Unai Emery a adressé une lettre ouverte de remerciement aux supporters et au personnel d' à la suite de son licenciement vendredi, exhortant les supporters à continuer à apporter leur soutien aux joueurs. Le technicien de 48 ans a été limogé après sa défaite 2-1 à domicile face à l' en Europa League. Les Gunners pointent aussi à une peu glorieuse huitième place au classement de la . Emery quitte son poste après un an et demi de rôle.

La lettre, affichée sur le site Web d’Arsenal, était la suivante :

Freddie Ljungberg a pris temporairement les commandes d'Arsenal. Lors des prochaines semaines, Gunners vont défier successivement Norwich, et en championnat avant l'ultime rendez-vous en Europa League contre le Standard Liege le 12 décembre.