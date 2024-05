Arsenal ouvre la porte à une star

Arsenal est ouvert à des offres pour Gabriel Jesus cet été, l'attaquant brésilien jouant désormais les seconds rôles face à Kai Havertz

Les fans ont pu voir des aperçus de la brillance de Jesus, rappelant ses performances de la saison précédente, mais ces moments ont été au mieux sporadiques au cours de la campagne actuelle. Ainsi, malgré un contrat jusqu'en 2027, l'avenir de Jesus à Arsenal est loin d'être assuré. Selon The Athletic, le club cherche à se renforcer en attaque et pourrait envisager de se séparer de Jesus ou d'Eddie Nketiah pour faciliter les transferts. Bien qu'aucune offre concrète n'ait encore fait surface, le directeur sportif d'Arsenal, Edu Gaspar, a entamé des discussions avec des prétendants potentiels, ce qui suggère que Jesus pourrait avoir des options ailleurs en Europe.

L'article continue ci-dessous

L'émergence de Havertz a remodelé la dynamique de l'équipe, reléguant Jesus au second plan. Depuis la fin du mois de janvier, Jesus n'a débuté que deux matches de championnat et a été remplaçant à trois reprises, ce qui est un signe inquiétant pour un attaquant de son calibre. Bien que les comparaisons de données avec Havertz révèlent des espérances de buts (0,4/90 minutes) et des moyennes de duels réussis (6/match) similaires, une différence frappante réside dans leurs taux de conversion et leurs capacités à saisir des occasions. Alors que le taux de conversion des tirs de Havertz est de 21 %, celui de Jesus est de 7 %. Havertz a réussi à convertir 48 % de ses grosses occasions, tandis que Jesus a manqué de tranchant avec un taux de conversion de seulement 30 %.

En avril, Jesus a admis qu'il luttait toujours contre le problème de genou qu'il avait contracté lors de la Coupe du monde 2022.

"Dans mon meilleur moment, l'un des meilleurs moments de ma carrière, j'ai participé à une Coupe du monde et j'ai fini par me blesser, et aujourd'hui j'ai toujours ces petits problèmes avec mon genou", a-t-il déclaré.

"Honnêtement, je ne sais pas si mon genou sera assez bon pour être disponible, mais c'est encore dans trois mois, alors nous verrons ce qui se passera. Même ici à Arsenal, il y a des choses auxquelles il faut s'accrocher : s'entraîner, jouer, s'entraîner aujourd'hui, ne pas s'entraîner, jouer. Bref, c'est difficile, mais mon souhait est toujours d'être disponible à la fois pour Arsenal et pour l'équipe nationale.

"Peu importe si, à la fin de la saison, je dois ouvrir mon genou et corriger ce qui me gêne et si je rate une chance de participer à la Copa América. J'essaie simplement de me remettre en forme et d'aider Arsenal autant que je le peux.