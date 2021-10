Arsenal : Odegaard frustré par ses anciens coéquipiers du Real Madrid ?

Le milieu d'Arsenal étale sa frustration après un passage compliqué au Real Madrid.

L'été 2021 a vu la fin du séjour de Martin Odegaard au Real Madrid, et il a admis que ce n'était pas l'endroit le plus facile pour se faire des amis.

Le milieu de terrain norvégien a passé la dernière moitié de la saison 2020/21 en prêt à Arsenal et, à l'été 2021, a réalisé un transfert permanent vers le nord de Londres.

"Il y avait beaucoup de périodes difficiles, à la fois avec l'équipe première et la deuxième équipe", a-t-il déclaré dans une interview avec la chaîne norvégienne TV2.

"Mais être entouré des meilleurs m'a rendu plus fort. Je sens que j'ai grandi grâce à Madrid et j'ai appris de joueurs comme [Sergio] Ramos et Cristiano [Ronaldo]."

"Lorsque vous êtes au plus haut niveau, il n'est pas aussi facile de se faire des amis et ce genre de choses. Du moins pas quand vous êtes jeune et que vous venez d'ailleurs.

"Je venais d'une culture de vestiaire différente et ce n'est pas facile de s'intégrer dans un vestiaire [comme celui de Madrid]. C'était difficile mais c'est quelque chose qui m'a rendu plus fort et je suis heureux d'en avoir fait l'expérience."

Odegaard était toutefois heureux d'affirmer que le sentiment à l'intérieur du camp d'Arsenal était plus chaleureux.

"Je dirais qu'il y a une grande différence. Je suis très heureux à Arsenal", a-t-il déclaré. "Il y a un très beau vestiaire".

Odegaard a eu des mots élogieux pour son ancien capitaine du Real Madrid, mais ne mettra pas en œuvre les manières de Ramos en tant que capitaine de son pays.

"Sergio Ramos est une personne spéciale, il y a tellement de choses à apprendre de lui", a-t-il déclaré.

"Mais avec la Norvège [équipe nationale], j'essaie de porter le capitanat à ma façon".