Arsenal - Mikel Arteta incite Alexandre Lacazette à faire encore plus

L'entraîneur des Gunners a demandé à son attaquant de faire preuve de patience et d'application, alors que la concurrence est rude à son poste.

Régulièrement annoncé sur le départ par les tabloïds anglais, Alexandre Lacazette se plaît à . Concentré sur les Gunners, le Français, formé à l'Olympique Lyonnais, n'entend pas quitter la formation londonienne cet été, n'en déplaise aux nombreuses rumeurs. Dans un entretien accordé à L'Equipe vendredi, l'international français s'est exprimé sur le sujet, affirmant avoir la confiance de son entraîneur Mikel Arteta, malgré un temps de jeu limité chez les pensionnaires de l'Emirates Stadium.

"Nous connaissons ses qualités et l'impact qu'il peut avoir"

"Chaque été, il y a mon nom et l'Atlético dans la même phrase. C'est un peu chiant par moments, mais parfois on apprend des choses, c'est marrant (...) Je suis à Arsenal, j'y ai signé (en 2017, ndlr) un contrat de cinq ans pour progresser et gagner des titres. Il m'en reste deux. Je suis déterminé à rester (...) Ce qui compte, c'est le choix du coach (Mikel Arteta, ndlr), sa confiance. C'est lui qui fait l'équipe, pas les directeurs en haut dans les bureaux, et je sais que j'ai sa confiance", a-t-il déclaré, serein.

Des propos confirmés par Mikel Arteta lui-même. Présent en conférence de presse, vendredi, à la veille de la reprise de la face à , l'Espagnol a en effet rassuré son attaquant. "Il est vraiment heureux ici. Il veut continuer à s'améliorer et aider l'équipe à progresser. Nous connaissons ses qualités et l'impact qu'il peut avoir. Il est conscient de la concurrence en attaque, et c'est pourquoi il doit tout faire pour être le meilleur attaquant possible, comme tous les joueurs ici. C'est ce que je lui ai dit et il a très bien réagi", a ainsi confié l'ancien adjoint de Pep Guardiola. À condition de travailler pour gagner sa place, la porte est donc loin d'être fermée.