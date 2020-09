OFFICIEL - Alessandro Florenzi signe au PSG

L’international italien, Alessandro Florenzi, vient de parapher son deal avec le Paris SG.

Comme pressenti depuis jeudi, Alessandro Florenzi a renforcé les rangs du PSG. Le club de la capitale française a officialisé son arrivée vendredi soir, après que le joueur ait passé avec succès sa visite médicale. Le latéral droit italien arrive en provenance de l’AS Rome et après une année de prêt effectuée à Valence.

Au sein de l’équipe francilienne, Florenzi remplacera numériquement Thomas Meunier, parti cet été au . Le staff du club espère avoir flairé le bon coup, comme il l’a fait il y a deux ans avec le latéral gauche espagnol Juan Bernat.

Florenzi à Paris, c’est un transfert qui a déjà fait beaucoup réagir en . Un certain Fabio Capello a d’ailleurs félicité par avance les champions de pour cette acquisition. « L'une de ses plus grandes qualités, c'est sa capacité à toujours parvenir à centrer. Il a aussi une très bonne frappe, et c'est un garçon très professionnel et très sérieux. Pour moi, sa meilleure position est celle de latéral droit. Je pense que c'est une bonne pioche pour le PSG et il peut très bien s'y imposer », a indiqué l’ex-grand coach de l’ dans un entretien à Eurosport.

Florenzi pourrait jouer dès dimanche contre l’OM

A Paris, Florenzi (29 ans) pourra compter sur son compatriote et coéquipier en sélection, Marco Verratti. Le désormais ex-Giallorosso pourrait effectuer ses débuts avec l’équipe dès dimanche à l’occasion du classique contre l’OM.

Alors que le mercato est ouvert en France depuis le mois de juin, Florenzi n’est que le premier renfort estival du PSG, si l’on excepte les transferts définitifs de Mauro Icardi et de Sergio Rico. Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, a d’ailleurs admis jeudi après la défaite contre Lens qu’il attendait encore l’arrivée de plusieurs recrues pour avoir une équipe compétitive et armée pour les différents objectifs qu’elle s’est fixée.