Arsenal – Alexandre Lacazette : "Je sais que j'ai la confiance d'Arteta"

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Alexandre Lacazette confirme sa volonté de rester chez les Gunners.

Alexandre Lacazette s'est confié dans une interview à L'Equipe et en profité pour couper court aux rumeurs concernant un départ : « Chaque été, il y a mon nom et l'Atlético dans la même phrase. C'est un peu chiant par moments, mais parfois on apprend des choses, c'est marrant. J'ai appris que j'avais appelé Antoine (Griezmann) pour parler de l'Atlético, par exemple, en lisant quelqu'un qui avait l'air plus au courant que moi. Cela peut être un peu pénible, mais ça fait partie du métier. Je suis à , j'y ai signé (en 2017, ndlr) un contrat de cinq ans pour progresser et gagner des titres. Il m'en reste deux. Je suis déterminé à rester. »

Vincent Duluc qui a réalisé cette interview demande à Lacazette s'il s'agit d'une décision définitive ? « De ma part, oui » répond le joueur des Gunners.

L'article continue ci-dessous

Et l'attaquant formé à n'a pas apprécié que son nom circule pour un échange avec Thomas Partey de l'Atlético de Madrid : « Si c'est vrai, non, cela ne fait pas plaisir. Mais ce qui compte, c'est le choix du coach (Mikel Arteta, ndlr), sa confiance. C'est lui qui fait l'équipe, pas les directeurs en haut dans les bureaux, et je sais que j'ai sa confiance. »

Plus d'équipes

Alexandre Lacazette explique d'ailleurs que s'il n'a pas pris part au Community Shield, ce n'est pas à cause d'un éventuel transfert ou d'une mise sur le banc par Arteta mais à cause du coronavirus : « J'étais en quatorzaine. J'étais en quand l' a annoncé les conditions nouvelles de quatorzaine, et je n'avais pas le temps de rentrer. J'arrivais le dimanche en , je suis passé par Paris, et j'étais à Londres dès le début de semaine, mais il a fallu que je fasse ma quatorzaine, comme tout le monde. »