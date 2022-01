Arsenal-Manchester City (1-2) : Les Citizens renversent les Gunners au bout du suspense

Pour commencer l'année en beauté, la Premier League nous avait réservé un choc entre Arsenal et Manchester City. Le match a été complètement fou et on espère que ce sera comme ça tout au long de l'année 2022 !

Arsenal dominateur en première période

Actuellement en forme, les Gunners ont entamé la rencontre tambour battant ! Dès la dixième minute de jeu, Odegaard tombait dans la surface après un contact avec Ederson. Après consultation de la VAR, l'arbitre n'accordait pas de penalty.

Arsenal concrétisait son temps fort juste après la demi-heure de jeu avec un but de Bukayo Saka, qui bénéficiait d'un caviar de Kieran Tierney.

Martinelli (39e, 43e) manquait ensuite le cadre à deux reprises mais confirmait la mainmise des Gunners sur ce match.

Egalisation, sauvetage, carton rouge : six minutes de folie

Après une première période très agréable, le second acte nous offrait six minutes de pure folie ! A la 53e minute, Bernardo Silva était retenu par le maillot dans la surface et se laissait tomber. L'arbitre ne bronchait pas mais était appelé par la VAR.

Monsieur Attwell se déjugeait et accordait le penalty que transformât Riyad Mahrez (57e).

Une minute plus tard, sous la pression des joueurs d'Arsenal, Aymeric Laporte effectuait une tête en retrait qui lobait Ederson… Ake se jetait et taclait le ballon sur la ligne qui revenait dans les pieds de Martinelli. L'attaquant envoyait un pétard sur le poteau alors que le but était grand ouvert !

Dans la foulée, Gabriel Magalhães faisait une obstruction sur Gabriel Jesus au milieu de terrain. Déjà averti pour avoir contesté le penalty quelques minutes plus tôt, le défenseur brésilien écopait d'un nouveau carton jaune et était expulsé (59e).

Rodri crucifie les Gunners

A dix contre onze, Arsenal craquait dans les arrêts de jeu sur une partie de billard… La frappe de Bernardo Silva, contrée, revenait dans les pieds de Rodri qui concluait du pied gauche (90+3e).

Ce résultat est très cruel pour Arsenal qui avait dominé les débats en première période. Au classement, Manchester City conforte sa position de leader (53 points) tandis qu'Arsenal reste à la quatrième place avec 35 points.