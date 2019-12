Arsenal, Ljungberg félicite Nicolas Pépé

L'entraîneur intérimaire des Gunners s'est montré satisfait de la performance de l'international ivoirien et a encensé le jeune Martinelli.

a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Après neuf matches toutes compétitions confondues sans le moindre succès, le club londonien s'est imposé face à West-Ham ce lundi soir. Un match dans lequel Nicolas Pépé a brillé. La recrue estivale des Gunners a marqué le deuxième but de la partie, permettant à son équipe de prendre la tête au tableau d'affichage, et a ensuite délivré une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, trois minutes après son but.

Nicolas Pépé n'avait pas été décisif depuis le 27 octobre et était vivement critiqué en pour ses prestations. Après la rencontre, Freddie Ljungberg a félicité l'ancien Lillois et l'a rassuré pour les matches à venir : "Les gens me parlent sans arrêt de Pepe. Il a encore besoin de s’adapter. Ce n’est pas si évident, à cause du prix de son transfert notamment. Mais il a montré ses qualités ce soir. Il peut donc dormir sur ses deux oreilles. Il va continuer à s’améliorer."

"Je prends les matches les uns après les autres"

Le Suédois a encensé Martinelli, buteur, et justifié ses choix : "Martinelli est vraiment étonnant, comme une pile Duracell qui ne s'arrête jamais. Alexandre Lacazette est un excellent joueur mais j'ai dû prendre une décision difficile. Nous avons beaucoup de travail. Beaucoup de choses à régler. L'équipe a subi beaucoup de pression mais elle avait la force mentale de gagner. J'ai essayé de garder mon calme et de voir ce qui se passait sur le terrain. Ils ont tout réglé eux-mêmes".

"Je pouvais sentir se fatiguer et nos passes devenir plus intéressantes. Les garçons ont fait des choses incroyables. Les garçons ont mis plus d'intensité en seconde période. Ils ont travaillé si dur et c'est quelque chose dont nous avons parlé. Cela dépend des joueurs. Je suis juste là pour les guider. Vous voyez dans le vestiaire le soulagement et à quel point ils sont heureux. Nous apprécions la victoire ce soir et nous continuons à travailler demain. Nous devons travailler sur le fait de croire en nous - c'était la différence", a ajouté Freddie Ljungberg.

Avec ce succès, Arsenal met fin à une mauvaise passe en championnat. Les Gunners vont devoir confirmer en dans la semaine avant de faire face à un gros test nommé le week-end prochain. De son côté, le Suédois a évoqué son avenir et ne sait pas encore de quoi il sera fait : "J’ai parlé à Edu (le directeur technique du club) et on m’a dit de prendre les matches les uns après les autres". Freddie Ljungberg a donc désormais les yeux rivés sur le déplacement au .