Arsenal - Niko Kovac intéressé par le poste d'entraîneur

L'ancien entraîneur du Bayern Munich devrait assister à la rencontre entre les Gunners et West Ham ce lundi soir.

Niko Kovac se verrait bien prendre la succession d'Unai Emery sur le banc d' , un intérêt qui a été communiqué à la direction du club. Le technicien de 48 ans est libre depuis qu'il a été limogé du le mois dernier, remplacé par Hansi Flick.

Le Croate et ses représentants ont été vus ce samedi à Goodison Park, où a dominé (3-1). Une présence qui n'a pas manqué d'alimenter les spéculations autour d'un potentiel remplacement de Marco Silva, lui aussi limogé par les Tofees il y a quelques jours. Une rumeur qu'il a lui-même démentie, assurant n'être en que pour voir des matches.

Kovac, qui a passé deux saisons en charge de l'Eintract Francfort avant de rejoindre la Bavière, est attendu à Londres ce lundi soir pour assister au derby entre et Arsenal. Et selon nos informations, il serait intéressé pour succéder à Unai Emery dans le nord de la capitale britannique.

Ses représentants sont entrés en contact avec Arsenal pour exprimer cet intérêt, alors que le club s'efforce de trouver un remplaçant à l'Espagnol tandis que Freddie Ljungberg continue d'assurer un intérim jusqu'ici chaotique avec un nul contre Norwich (2-2) et une défaite à domicile contre (1-2).

Arsenal a commencé à discuter avec des candidats potentiels et, bien que Kovac ne soit pas considéré comme un favori, il espère que sa disponibilité immédiate pourrait être perçue favorablement par Raul Sanllehi, le responsable du football des Gunners, et Edu, le directeur technique.

Massimiliano Allegri et Mikel Arteta sont tous deux sur la shortlist, bien que l'insistance du premier à ne pas reprendre du service avant l'été prochain ait amené les Gunners à concentrer leur attention ailleurs. L'Italien avait eu un entretien pour le poste avant même l'arrivée d'Emery en 2018 et reste intéressé, lui qui souhaite entraîner outre-manche.

L'article continue ci-dessous

Mikal Arteta était lui aussi dans les petits papiers il y a 18 mois, mais l'ancien capitaine des Gunners devrait être enclin à discuter avec le club une nouvelle fois. Mais City ne souhaiterait pas le voir partir avant la fin de la saison.

Mauricio Pochettino intéresse également Arsenal et sera de retour à Londres la semaine prochaine après avoir passé du temps en dans la foulée de son renvoi de . Ce dernier a déjà assuré qu'il n'entraînerait jamais les Gunners du fait de son passage chez les Spurs, mais interrogé par TyC Sports, il a récemment répondu : "C'est important d'avoir un moment de calme pour faire baisser les décibels et trouver l'énergie de prendre en main un nouveau projet, nous verrons où cela sera.

"Je vais passer quelques jours ici [à Rosario] avec ma famille et mes amis, et ensuite je retournerai à Londres."