Arsenal, le constat terrible d'Arteta

Mikel Arteta s'est entretenu avec PLP ce matin, évoquant les sujets chauds de l'actualité des Gunners.

Mikel Arteta s'est exprimé dans un entretien avec PLP au lendemain de l'élimination de son équipe d'Arsenal en demi-finale de l'Europa League face à Villarreal. Le coach espagnol évoque les sujets chauds de l'actualité des Gunners, notamment l'insatisfaction des supporters cette saison. Il évoque un constat terrible : Arsenal n'est tout simplement pas assez bon.

Vos joueurs seront-ils motivés pour le reste de la saison? En tant que manager, comment vous assurez-vous qu’ils le seront ?

Eh bien, tout d'abord, vous devez subir la douleur que cela a causé. La déception de la nuit dernière. Après cela, nous avons une responsabilité et nous devons être professionnels. Nous savons que nous avons quatre matchs à jouer, qui ont encore des choses à définir, et la meilleure façon de le faire est de sortir dimanche et de montrer à quel point nous sommes concernés, à quel point cela est douloureux et de gagner le match.

Les joueurs ressentent cette douleur et ressentiront-ils cette responsabilité au cours des quatre prochains matchs ?

Ils ressentent la douleur lorsque vous regardez l'état de ce vestiaire. C'était triste parce qu'ils y mettaient tellement de coeur. Ils ont essayé de surmonter tous les obstacles que nous avons rencontrés dans la compétition et aux alentours. C'est un sport basé sur les résultats et un détail peut définir le succès ou l'échec, et c'est arrivé. Si cette occasions d'Auba hier était allée au fond - ou les deux autres grandes occasions que nous avons eues - nous parlerions de quelque chose de différent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et avec le même contexte, avec les mêmes conditions, avec le même jeu, mais un résultat différent. C’est ce que nous devons accepter, car c’est malheureusement la beauté et aussi les difficultés de ce sport.

Les supporters craignent de devoir s'habituer à être au milieu du classement et hors d'Europe, partagez-vous ces préoccupations ?

Je comprends ces préoccupations, car lorsque vous êtes hors de la Ligue des champions pendant cinq ans, c'est devenu une tendance. Il y a des faits pour soutenir cette tendance et des années bien définies comme elle a également été atteinte en Ligue des champions. Donc, il y a des choses à changer, c’est sûr parce que personne n’acceptera cela dans ce club de football. Je n'accepterai pas cela et les fans n'accepteront pas cela. Nous devons donc tous travailler ensemble pour parvenir à quelque chose de très différent.

Pourquoi la tendance évolue-t-elle ainsi ?

Ce sont des choses à analyser plus en interne, je suis désolé. Nous l'avons fait. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas discuter ici. J'assume l'entière responsabilité de ma part, c'est sûr, depuis que je suis arrivé ici ce que j'ai essayé de faire, donner ma vie, mes meilleures capacités, investir chaque goutte d'énergie que j'ai émotionnellement pour soutenir tout cela avec mes connaissances, avec le staff, avec tous les joueurs qui essaient de contribuer avec tout le club pour donner le meilleur de nous-mêmes. Mais jusqu'ici ça n'a pas suffi et ce quand le point d'interrogation arrive, pourquoi ça ne suffit pas? Est-ce juste une chose? Y a-t-il beaucoup d'autres choses? Qu'est-ce que c'est? Et puis c'est le football. Encore une fois, je me répète, hier soir, ce ballon entre nous gagnons 1-0. Vous êtes en finale et c'est un monde différent. Mais aujourd'hui, ce monde n'a pas l'air très beau.

Avez-vous réussi à transmettre vos idées à ce groupe de joueurs ?

Cela prend du temps et il faut beaucoup de spécificité dans ce que vous voulez. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas en mesure de l'exécuter de manière suffisamment cohérente tout au long des matchs ou lors de matchs consécutifs. Cela vient avec la pratique, cela vient avec le recrutement, cela vient avec un changement de mentalité, beaucoup de choses qui doivent être en place. De plus, le niveau de la ligue a excellé à un niveau qui n'existait pas dans le passé. Ils ont très bien réussi avec du temps et des ressources et, évidemment, avec beaucoup de gens intelligents qui prennent de grandes décisions.