Arsenal - Granit Xhaka annonce sa prolongation et monte au créneau

Le milieu de terrain des Gunners estime les critiques acerbes à l'encontre d'Arsenal prématurées et a confirmé avoir prolongé son contrat.

Granit Xhaka a pesté contre ceux qui critiquent Arsenal et qui essayent de "tuer les joueurs" après leur défaite dans le derby londonien contre Chelsea (2-0), tout en confirmant qu'il a signé une prolongation de contrat du côté de l'Emirates Stadium. Après sa défaite 2-0 à Brentford lors de la 1ère journée de la nouvelle saison, Arsenal s'est incliné sur le même score à domicile contre les Blues dimanche après-midi. Résultat des courses, les Gunners sont déjà dans une situation inquiétante au classement.

L'équipe de Mikel Arteta est maintenant 19e en Premier League et il a été suggéré que l'Espagnol sera licencié si elle continue sur sa trajectoire actuelle, avec un certain nombre de stars de l'équipe première accusées de ne pas être performantes sous les ordres de leur entraîneur. Le capitaine des Gunners, Granit Xhaka, fait partie de ceux qui ont vu leur contribution remise en question, mais il pense qu'il est encore beaucoup trop tôt pour porter des jugements sévères à l'encontre de l'équipe.

"C'est seulement ensemble que nous serons plus forts"

Lorsqu'on lui a demandé si Arsenal peut utiliser la négativité extérieure comme un outil de motivation, le milieu de terrain suisse a répondu avec fermeté sur le site officiel du club. "Bien sûr. L'autre moyen est de rester unis. Beaucoup de gens essaient de parler et de tuer un peu les joueurs et l'équipe, mais la chose la plus forte à faire en ce moment est d'être ensemble, et c'est seulement ensemble que nous serons plus forts et que nous donnerons les résultats sur le terrain après", a confié l'Helvète.





"Nous voulons réaliser quelque chose de grand, bien sûr. Après deux matchs, beaucoup de gens parlent de cette équipe et de ce club, mais je dirai qu'aucune saison ne se termine après deux ou trois matchs. Nous avons encore des matchs devant nous, nous savons que nous devons améliorer beaucoup de choses et je suis sûr que nous le ferons. Je ne pense pas que la saison soit terminée après deux matchs. Nous savons que nous avons perdu ces deux matchs et nous sommes très déçus, mais nous avons encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs à jouer", a ensuite déclaré Granit Xhaka, jamais le dernier à prendre position dans les rangs des Gunners.

Le joueur de 28 ans a aussi mis fin à toute spéculation sur son avenir en révélant qu'il a déjà prolongé son contrat à Arsenal, avec une annonce officielle maintenant imminente. "Je suis très heureux, je suis toujours là. J'ai signé un nouveau contrat bien sûr et je veux donner en retour, tout d'abord à notre personnel, puis après à nos fans, et ils savent que je vais tout donner - dans chaque match et chaque séance d'entraînement". Malgré une aventure commune sinueuse, le Suisse reste donc fidèle aux Gunners.