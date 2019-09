Arsenal, Ceballos : "Lacazette est le meilleur joueur de l'équipe"

Prêté par le Real Madrid, l'Espagnol s'est montré très élogieux à l'égard des attaquants d'Arsenal et continue de s'adapter à sa vie londonienne.

va compter sur son trio de feu en attaque cette saison. Si Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont déjà fait des malheurs ensemble l'année dernière, ils vont en plus pouvoir compter sur le soutien de Nicolas Pépé, qui sort d'une superbe saison avec . Arrivé cet été en prêt du , Dani Ceballos va évoluer derrière ce trio et sera chargé de lui fournir des bons ballons, autant dire qu'il risque de s'éclater avec une telle puissance de frappe offensive.

Dans une interview accordée à The Guardian, Dani Ceballos a encensé les attaquants d'Arsenal, et surtout Alexandre Lacazette : "Nous avons un très bon côté compact et les trois attaquants font vraiment la différence. On peut comparer Pierre-Emerick Aubameyang à Cristiano Ronaldo quand il était au Real Madrid dans un sens où il joue à proximité du but pour lequel il a marqué. Il est très important pour nous, il est fondamental. Nicolas Pepe a un jeu très direct".

"Je n'ai jamais vu une équipe comme "

"Et Alexandre Lacazette, pour moi, est le meilleur joueur d'Arsenal : il comprend parfaitement le jeu et, s'il est à 100%, il va nous donner beaucoup de choses. Le fait de faire jouer tous les joueurs ensemble de la meilleure manière cela doit chauffer dans la tête de l'entraîneur. Je ne pense pas qu'Unai Emery ait répété un seul onze de départ en quatre matches, ce qui nous garde en alerte", a ajouté l'ancien du Real Madrid.

Dani Ceballos aime sa nouvelle vie en : "J'aime la ville, j'aime la et j'aime Arsenal. Je suis vraiment très heureux de faire partie de ce grand club. J’ai à peine remarqué une différence de taille entre le Real Madrid et Arsenal. Et les fans sont très passionnés, ils aiment les joueurs. C’est beaucoup plus facile de s’adapter car ils vous font sentir comme si vous étiez au club depuis toujours. J'aime la façon dont tout le monde m'a traité. Ils ont beaucoup confiance en moi".

L'Espagnol a encensé Liverpool : "Je n'ai jamais rien vu de semblable à ce que j'ai vu à Anfield. Je n'ai jamais vu une équipe qui joue mieux, avec des joueurs qui pressent comme ils l'ont fait, des supporters qui les soutiennent en permanence. Ils vous privent d'air. Vous passez tellement de temps à défendre et lorsque vous voulez faire quelque chose avec le ballon, lorsque vous voulez respirer, ils sont de retour sur vous".