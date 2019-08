Arsenal : Lacazette livre son regard sur l'OL actuel

Alexandre Lacazette a évoqué l'actualité de son club formateur dans un entretien accordé au Canal Football Club.

Alexandre Lacazette n'a pas oublié l'Olympique Lyonnais. Formé et révélé à l'OL, l'international français y a brillé de nombreuses saisons avant d'ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en .

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, l'actuel buteur d' livre son regard sur le nouveau cru de l'OL.

"C'est un grand changement par rapport à l'OL que j'ai connu. Je suis mitigé, la prépa n'a pas été exceptionnelle mais j'ai hâte de voir ça et j'espère que ça va marcher", a-t-il expliqué, Canal + précisant que ses propos ont été tenus avant le début du championnat.

"Avec Aubame, oui, on se chambre beaucoup. L'année dernière, je l'ai appelé à chaque fois que a gagné contre Saint-Etienne", a-t-il poursuivi en évoquant sa relation avec son compère d'attaque, l'ancienne star des Verts Pierre-Emerick Aubameyang.

L'international français estime aussi avoir encore une marge de progression notable avec les Gunners. "Non, la n'a pas encore vu le meilleur Lacazette. Elle a vu du très bon, mais pas le meilleur. Je peux marquer plus de buts, être encore plus régulier".