Ceballos : "Pas de différences entre Arsenal et le Real Madrid"

Dans un entretien acordé au Guardian, Dani Ceballos, prêté par le Real Madrid à Arsenal, évoque la vie chez les Gunners.

Dani Ceballos a été informé en termes clairs qu'il ne faisait pas partie des projets de Zinédine Zidane au cette saison, mais le joueur de 23 ans n'a pas voulu quitter l'Estadio Santiago Bernabeu de façon permanente, répondant aux exigences de Los Blancos.

Ceballos a signé deux passes décisives au cours de ses quatre matches de et il se passionne pour les supporters d'Arsenal, qui ont toujours eu un faible pour les milieux techniques créatifs. Le joueur, quant à lui, est heureux qu'Arsenal mette autant confiance en lui, et il ne voit pas beaucoup de différences entre le Real Madrid et les Gunners.

"J'aime la ville, j'aime la Premier League et j'adore Arsenal", a déclaré Ceballos à Sid Lowe, du Guardian.

"Je suis vraiment très heureux de faire partie de ce grand club. Je n'ai pas vu une très grande différence entre le Real Madrid et Arsenal. Et les fans sont très passionnés, ils aiment les joueurs". "C’est beaucoup plus facile de s’adapter car ils vous font sentir comme si vous étiez dans le club depuis toujours. J'aime la façon dont tout le monde m’a traité. Ils ont une grande confiance en moi". Plutôt que d’avoir du ressentiment envers Zidane, Ceballos comprend pourquoi le Français n’a pas encore été convaincu par lui.

"Vous devez être réaliste", a expliqué Ceballos. "Les deux bons matches que j'ai eus jusqu'à présent pour Arsenal, je ne les ai jamais disputés en deux ans à Madrid. "Je n'ai pas beaucoup joué, mais il est également vrai que lorsque j'ai joué, je n'ai pas joué autant que je peux. C'est lié à la confiance en soi, mais vous devez faire preuve d'autocritique."