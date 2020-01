Arsenal, Nicolas Pépé : "Arteta a amené sa vision du jeu"

Buteur face à Manchester United, Nicolas Pépé était motivé, car c'était l'anniversaire de sa mère.

Grâce à son succès contre , commence parfaitement l'année 2020 et prend place dans la première partie du classement (2-0). Nicolas Pépé, buteur, s'est exprimé dans les médias au terme du match.

Le résumé du match

"J’ai essayé de faire de mon mieux. Aujourd’hui, l’équipe a été solide, on a été généreux. On a fait des efforts tous ensemble. On n’a pas encaissé de but. Ça n’arrive pas tous les jours. Arteta a ramené sa vision du jeu. On court, on tacle ensemble. On est une équipe. On a montré de la solidarité", a-t-il confié au micro de Canal+.

Dans d'autres propos relayés par RMC, Pépé a indiqué qu'il était particulièrement motivé pour cette rencontre :

"Ma titularisation ? Je l’ai appris ce matin J’ai eu une discussion avec le coach. Il m’a annoncé que j’allais débuter et m’a demandé si j’étais prêt. Je lui ai répondu que je me sentais prêt. Je voulais montrer que j’étais prêt. En plus, aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma mère. Ce n’est que du positif pour moi et pour l’équipe. Maintenant, il faut enchaîner pour retrouver ce top 4."