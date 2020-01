Arsenal - Une ancienne légende du club se paie Aubameyang

Ray Parlour n'apprécie pas vraiment les envies de départ de Pierre-Emerick Aubameyang, comme il l'a fait savoir pour talkSPORT.

Douzième de à 11 points de la première place qualificative pour la , est bien loin de son rang habituel. Les Gunners ont accumulé beaucoup de retard et malgré l'arrivée de Mikel Arteta, dont la première à domicile face aux Blues a été encourageante, ils auront du mal à rattraper le groupe de tête d'ici la fin de la saison. Une situation qui ne plaît guère à Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne devrait pas faire de vieux os à Arsenal.

En effet, l'ancien stéphanois a pour le moment refusé de prolonger son contrat avec les Gunners. Et selon les informations de The Times et The Telegraph, l'attaquant souhaite partir à la fin de la saison, soucieux d'évoluer dans une équipe plus compétitive, notamment en Ligue des Champions.

"Je pense qu’il n’est plus aussi brillant qu’avant"

Mais en attendant, ces envies d'ailleurs ne sont pas du goût de Ray Parlour, ancienne légende des Gunners. "Il doit être à 100%, être derrière l’entraîneur et se donner à fond s’il veut rester. Mais s’il n’est qu’à 50% s’il est indécis sur son avenir, alors il doit prendre une décision", a-t-il déclaré pour talkSPORT.

"Les joueurs ont plus de pouvoir de nos jours, donc la meilleure chose à faire du point de vue d’Arsenal, et en supposant qu’il ne veut pas rester, c’est d’essayer de récupérer un maximum d’argent en le vendant. Il a maintenant 30 ans, donc il ne rajeunit pas. Ses meilleurs jours sont-ils passés ? Même si pour le moment il est celui qui marque les buts, je pense qu’il n’est plus aussi brillant qu’avant", a ensuite ajouté Ray Parlour. Mauvaise foi ?