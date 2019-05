Arsenal - Aubameyang ravi du duo formé avec Lacazette

Encore buteurs face à Valence jeudi soir en Ligue Europa, les deux attaquants passés par la Ligue 1 ont confirmé leur très belle entente cette saison.

"J'avais à Valence, David Villa et Fernando Morientes. J'avais à Séville Kevin Gameiro et Carlos Bacca. J'avais au Edinson Cavani et Kylian Mbappe. Ici, j'ai Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette. C'est parfait. Chaque attaquant a ses qualités et caractéristiques. Ce sont des attaquants qui marquent beaucoup de buts. Tous. Nous avons besoin de nombreuses bonnes passes, de bons centres, pour leur donner la meilleure chance de marquer dans la surface. Nous pouvons être fiers que les deux soient avec nous", avait déclaré l'entraîneur d' , Unai Emery, au sujet de son duo d'attaque, le 7 avril dernier.

Encore buteurs face à Valence, jeudi soir, en demi-finale aller de Ligue Europa (3-1), les deux attaquants des Gunners ont de nouveau prouvé leur belle entente face aux Espagnols, eux les anciens rivaux, du temps ou Alexandre Lacazette évoluait encore à l'Olympique Lyonnais et Pierre-Emerick Aubameyang du côté de l'AS Saint-Etienne. Le premier ayant inscrit un doublé et le second ayant été l'auteur du troisième but, ont surtout permis aux Anglais de prendre une sérieuse option sur une qualification pour la finale prévue au Wanda Metropolitano, portant leur total de buts cumulés à 43 cette saison sous le maillot londonien.

"Nous avons la même vision du football"

"Ce n’est pas mal, n’est-ce pas ?", a déclaré sur le sujet le Gabonais, dans des propos relayés par The Telegraph. "C’est peut-être la première saison de ma carrière que je joue avec un autre attaquant comme Laca. Je suis vraiment heureux que nous nous entendions bien. Nous donnons toujours tout pour l’équipe et Laca mérite de marquer des buts, tout comme moi", a ensuite ajouté le joueur, auteur de 19 buts en cette saison.



​

"Nous avons la même vision du football lorsque nous parlons dans le vestiaire, les mêmes idées et les mêmes sentiments. Le fait que nous nous comprenions est ce qui fait la différence dans les matches", a enfin confié l'ancien joueur du . Grâce à ce succès bon pour la confiance, Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang seront de nouveau les éléments à suivre du côté d'Arsenal, contre , dimanche (17h30), en Premier League.