Arsenal-Valence 3-1, Lacazette et Arsenal prennent une option

En demi aller de la Ligue Europa, Arsenal a pris le dessus sur Valence jeudi soir. Lacazette a été le héros de la partie en inscrivant un doublé.

1/2 finale aller de la

-Valence : 3-1

Buts : Lacazette (18e, 26e), Aubameyang (91e) ; Diakhaby (11e)

Favori pour conquérir la Ligue Europa cette saison, Arsenal a fait un pas vers la finale ce jeudi en remportant la rencontre aller de sa demi-finale contre Valence. Il n'est pas colossal, car avec un but inscrit Valence a su préserver une bonne partie de ses chances, mais l'essentiel a été assuré par les Anglais. La seconde manche dans le sud de l' s'annonce moins compliquée qu'il y a un an face à l'Atletico.

Habitués à dérouler à domicile lors des sorties continentales, Arsenal a cette fois manqué son entame. Pas assez concentrés au coup d'envoi, ils ont laissé leurs opposants dicter leur loi et ça leur a porté préjudice dès la 11e minute. À la suite d'un centre de Dani Parejo, Rodrigo a surgi au second poteau pour remiser vers Mouctar Diakhaby. Malgré la charge de Xhaka, le Français est parvenu à reprendre le cuir et donner l'avantage aux siens. Avec cette réalisation, les Ché ne pouvaient pas rêver d'un meilleur départ.

À 0-1, la partie s'annonçait très compliquée pour Arsenal. Cependant, les Londoniens ont su ne pas douter et se ressaisir rapidement. Au bout de sept minutes, la parité fut déjà rétablie. Alexandre Lacazette a remis les siens dans le sens de la marche, en exploitant un excellent service de Pierre-Emerick Aubameyang en conclusion d'un contre. Le duo offensif faisait ainsi apprécier sa complicité, et donnait raison à Emery de l'avoir titularisé.

3 - @LacazetteAlex is the third Arsenal player to score a brace in a European semi-final, after Charlie George (1970 Fairs Cup) and Steve Bould (1995 Cup Winners Cup). Turnaround. #ARSVAL — OptaJoe (@OptaJoe) 2 mai 2019

Avec Lacazette qui répondait à Diakhaby, c'est la formation de l'OL qui fut à l'honneur en ce début de match. Et cela s'est encore vérifié à la 28e quand l'attaquant d'Arsenal a mis un doublé, le premier d'un Gunner dans une demi-finale européenne depuis 1995. L'ex-Gone est parvenu à se faire oublier dans la surface pour reprendre ensuite d'une superbe tête un service de Xhaka. Neto s'est détendu, et a éloigné le ballon, mais c'était après qu'il ait franchi la ligne. En seulement dix minutes, Arsenal a tout renversé grâce à son buteur tricolore et ne jurait pas cher alors de la peau des Ché.

Lacazette a frôlé le triplé

Jusqu'à la pause, Arsenal a continué à pousser, avec l'ambition de corser l'addition et se mettre à l'abri. Mais il n'y a plus vraiment eu d'occasions dangereuse. En seconde période, c'est Valence qui a été le premier à dégainer avec des essais de Rodrigo (50e) et de Soler (51e). Valence s'est redressé mais cette réaction fut furtive et les locaux ont vite repris l'ascendant. Soucieux de s'offrir un meilleur avantage en vue de la seconde manche, ils ont accumulé les assauts sur les buts adverses. Ce fut cependant sans résultat. La faute principalement à Lacazette. Si brillant durant le premier acte, l'ancien Lyonnais a déçu en vendangeant trois énormes opportunités entre la 63e et 67e minutes.

Des occasions en or non converties et qui ne se sont plus représentées pour le Français. En revanche, Aubameyang en a eu une à se mettre sous la dent à l'entame du temps additionnel et il ne l'a pas laissé filer. D'une reprise sans contrôle sur un centre de Kolasinac, il a mis à mal Neto dans un angle fermé et donné un avantage plus conséquent aux siens. Et aussi plus conforme à la physionomie du match. Avec cette victoire par deux buts d'écart, l'équipe d'Emery peut se rendre à Valence avec confiance et optimisme.