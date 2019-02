Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang : "Je suis meilleur en pointe"

L'attaquant gabonais a réitéré qu'il préfère occuper l'axe de l'attaque et a indiqué aimer jouer à deux attaquants.

Le duo Pierre-Emerick Aubameyang-Alexandre Lacazette fait des merveilles du côté d'Arsenal. Parfois alignés ensemble, parfois l'un après l'autre, les deux attaquants ont apporté leur pierre à l'édifice dans la belle saison réalisée par les Gunners. Mais pour jouer ensemble, les deux joueurs doivent faire des concessions. En effet, vu qu'Unai Emery ne joue quasiment jamais avec deux attaquants de pointe, un des deux doit s'exiler sur le côté.

Et lorsque Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont été aligné ensemble, c'est le premier qui a été déporté sur le côté. Plus rapide, l'attaquant gabonais devenu davantage buteur lors de son passage au Borussia Dortmund a plus le profil que l'ancien lyonnais pour évoluer sur une aile, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il préfère l'axe et l'a déjà clamé plusieurs fois. Dans une interview accordée à Sky Sports, Pierre-Emerick Aubameyang a une nouvelle fois déclaré se sentir mieux dans l'axe et a fait un appel du pied à Unai Emery pour jouer à deux attaquants.

"Je ne m'attendais pas à ce que Lacazette soit mon ami"

"Mon rôle préféré est d'être attaquant, au poste d'avant-centre. J'aime aussi jouer sur l'aile, mais je pense que ma meilleure position est attaquant axial. J'aime jouer avec deux à l'avant, c'est bien parce que vous pouvez faire des combinaisons avec les autres attaquants. Si l'entraîneur a besoin de moi à droite ou à gauche, cela n'a pas d'importance, j'y vais et je me bats pour l'équipe, ce n'est pas grave ", a commenté Pierre-Emerick Aubameyang.

L'attaquant d'Arsenal a parlé de sa relation avec son coéquipier et rival, Alexandre Lacazette : " Nous étions rivaux auparavant en France, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit mon ami, mais aujourd'hui, c'est différent. Au début, quand je suis arrivé ici, il m'a donné beaucoup de confiance, car nous avons parlé de manière droite. Nous avons la même vision du football, ce qui est un bon point entre nous et c'est le point qui a lancé cette amitié ".



"Quand l'un vient vers le ballon, l'autre va prend la profondeur. Il s'agit de remplir l'espace. On lève la tête et on voit qu'il va dans l'espace, c'est aussi une question de ressenti. Si nous devons donner le ballon à un gars dans un meilleur espace , vous devez lui donner le ballon. C’est ce qui se passe entre nous" , a ajouté l'attaquant gabonais passé par l'AS Saint-Etienne. La complicité entre lui et Alexandre Lacazette est plus que jamais un atout pour les Gunners.