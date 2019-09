Arsenal-Aston Villa 3-2, les Gunners renversent Villa

Arsenal recevait Aston Villa à l'Emirates ce dimanche, pour la 6e journée de Premier League dans un match fou.

7èmes à déjà sept longueurs de , les Gunners voulaient faire le plein de confiance en recevant à l'occasion de cette rencontre de la 6e journée du championnat anglais. Une rencontre pleine de rebondissements.

Cristiano Ronaldo : "Les gens sont stupides"

Mais Villa, qui n'avait plus marqué face aux Gunners depuis janvier 2014 et une défaite 3-1, ouvre le score. La belle et puissante frappe de John McGinn trouve le fond des filets des Gunners, qui avaient pourtant bien entamé la rencontre.

Le jeune gunner Bukaya Saka, qui avait brillé cette semaine en Europa League, tente de rétorquer quelques minutes plus tard avec une frappe qui passe à quelques centimètres du poteau gauche des Villans. Peu avant le repos, Ainsley Maitland-Niles reçoit un deuxième jaune et est expulsé, brisant les velléités de recoller des locaux.

L'article continue ci-dessous

0-1, le score au repos et il faudra attendre l'heure de jeu pour voir les Gunners réagir et égaliser sur un penalty de Nicolas Pepe. Malheureusement pour les Londoniens, Jack Grealish, joueur emblématique de Villa, permettra à Wesley de redonner l'avantage aux visiteurs dans la foulée.

tentera de réagir sur un joli coup franc signé David Luiz , mais Tom Heaton sortira un bel arrêt pour stopper la tentative de l'ancien parisien. Entré en jeu en seconde période, Calum Chambers permettra néanmoins aux Gunners d'égaliser après avoir pris un bon rebond de la tête.

Scénario incroyable dans ce match, puisque les Gunners prennent ensuite l'avantage sur coup-franc depuis l'extérieur de la surface grâce à Aubameyang. 3-2, score final, à défaut d'être rassurants, les Gunners ont été divertissants ce dimanche.