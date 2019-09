Cristiano Ronaldo revient sur son geste face à l'Atlético : "Les gens sont stupides"

La star portugaise s'est de nouveau attardée samedi sur le geste qu'il a eu envers les supporters de l'Atlético mercredi dernier.

Cristiano Ronaldo n’a pas du tout aimé que les gens interprètent mal la réaction qu'il a eue contre l' en milieu de semaine après avoir raté une occasion en toute fin de match.

L'ancienne vedette du , qui entretient une relation houleuse avec les supporters de l'Atletico, a fait un signe en direction du public après avoir vu le ballon échouer à côté et d'aucuns ont compris que c'était du chambrage à l'endroit de ceux qui l'ont copieusement sifflé tout au long de la partie. Mais, l'intéressé a assuré que non, et s'est défendu après le match en indiquant que cela voulait simplement dire : "Apprenez, vous devez apprendre."

L'explication de CR7 n'a pas fait taire les mauvaises langues pour autant, et cet épisode a continué à alimenter les journaux transalpins ces derniers jours. Le quintuple Ballon d'Or aurait pu en rester là, mais samedi soir, après avoir marqué le but de la victoire de la Juventus face à Hellas Vérone, il a tenu à ajouter une chose lors d'une intervention sur Sky Sport Italia: "Les gens aiment trop parler. Les gens sont stupides et parlent trop. "

La était loin d’être à son meilleur niveau contre Vérone, obligée de courir derrière le score après que Miguel Veloso ait ouvert le compteur avec une frappe magnifique de 20 mètres. Le but de Veloso est survenu quelques secondes à peine après que Vérone eut frappé deux fois les montants, dont un pénalty. Aaron Ramsey a égalisé pour les Piémontais lors de ce qui était sa première titularisation en , avant que Ronaldo ne marque et offre la victoire aux siens. En fin de partie, l'ex-Merengue a aussi réclamé un pénalty, suite à une main adverse dans la surface.

La Juve est toujours en train de s’adapter au style de Maurizio Sarri, son nouveau coach, mais Ronaldo juge qu'il n'y a rien de préoccupant à ce que sa formation ne soit pas irréristible après les efforts fournis durant la semaine. "L'important est que l'équipe ait gagné", a-t-il ajouté. "Nous étions fatigués après la , ce qui est naturel après le déplacement, le match à Madrid était intense, mais nous avons réussi à l'emporter. Et il y avait un autre pénalty qui aurait pu nous être accordé."

La Juventus tentera de retrouver son rythme de croisière en fin de septembre, avec des confrontations à venir avec des équipes de second couteau comme Brescia et .Ils débuteront ensuite le mois d'octobre par un duel contre le , avant de se rendre chez le leader de la , l'Inter de Milan. Ça pourrait être l'un des premiers tournants de la saison de l'autre côté des Alpes.