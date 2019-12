Arsenal, Arteta satisfait de sa première

L'Espagnol est plutôt ravi de la performance de ses Gunners face à Bournemouth, malgré le match nul concédé par ses joueurs.

Tout n'a pas été parfait pour la première de Mikel Arteta sur le banc d' . Le nouvel entraîneur des Gunners aurait très certainement débuté sa nouvelle aventure dans le club londonien avec une victoire sur la pelouse de , mais ses joueurs ont fait preuve de caractère et ont réussi à arracher un match nul précieux pour endiguer la mauvaise passe des Gunners. Après la rencontre, Mikel Arteta est apparu plutôt satisfait de sa première en tant qu'entraîneur.

"Je suis satisfait par beaucoup de choses que j’ai vues aujourd’hui (hier). C'était parfait, probablement mieux que ce à quoi je m'attendais sur 90 minutes. Beaucoup de choses qu’on avait préparé à l’entraînement et que j’ai pu voir sur le terrain. J’aurais été heureux si nous avions gagné le match. Nous avons eu pas mal d’occasions pour marquer, mais c’est un bon départ. En termes d’attitude, de volonté, d’agressivité et d’engagement, je dois avouer que c’était meilleur que ce que j’avais espéré", a analysé le nouvel entraîneur des Gunners.

"Trouver des solutions pour le prochain match"

L'article continue ci-dessous

"J'étais inquiet de ce qui se serait passé si nous avions concédé un but, et nous l'avons fait, et j'étais très satisfait du personnage qu'ils ont montré, comment ils sont arrivés à la mi-temps, leurs visages, leurs réactions, combien ils voulaient gagner. Parce que normalement, quand ils sont dans ce processus et que vous concédez un but, la confiance diminue et beaucoup de choses qui se sont produites dans le passé peuvent revenir. Et cela ne s'est pas produit, c'est arrivé complètement du côté opposé et c'est vraiment positif à prendre en compte", a ajouté l'Espagnol.

Mikel Arteta est toujours en phase de découverte de son effectif : "J’apprends toujours à connaître mes joueurs. Il y a encore des postes où je dois prendre des décisions, mais c’est encore le début, ça fait partie du processus. Nous tentons de mettre des choses en place. Mon objectif est désormais de revoir le match et de trouver des solutions pour la prochaine rencontre et préparer une bonne session d’entraînement".

Enfin, l'Espagnol a encouragé Mesut Özil : "Pour être honnête, son attitude à l’entraînement depuis le jour où je suis entré en fonction a été incroyable. J’ai vu ça et j’ai dit que je ferai table rase du passé avec tout le monde et c’était aussi valable pour lui. Lorsque nous nous préparions et que nous regardions où nous pouvions déstabiliser l’adversaire, nous avons cru qu’il pouvait être un point clé. Comme ça, il a répondu, a fait ce qu’il avait à faire et on aurait pu mettre deux ou trois buts grâce à lui".