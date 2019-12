Koulibaly priorité d’Arsenal ?

Le défenseur de Napoli, Kalidou Koulibaly, figure sur la liste des joueurs qu’Arsenal espère recruter cet hiver.

Le Français Adrien Rabiot n’est pas le seul joueur à intéresser Arsenal à l’approche du mercato d’hiver. Ça serait aussi le cas de Kalidou Koulibaly, l’arrière de , d’après ce qu’indique Reach PLC.

Mikel Arteta, le nouveau manager des Gunners, voudrait renforcer en priorité sa défense et c’est donc à l’international sénégalais qu’il songerait en premier. Ce dernier apporterait les garanties suffisantes en termes de solidité. De plus, sa rigueur et son engagement sans faille pourraient être contagieux, à l’heure où un certain laisser-aller est constaté au sein de l’équipe londonienne.

Arracher Koulibaly aux vice-champions d’ ne serait cependant pas de tout repos. Parce qu’il a un contrat qui court jusqu’en 2023 et avec une valeur marchande est estimée à 75M€. Et aussi parce que d’autres clubs surveilleraient l’ancien joueur du . Le PSG en ferait partie. Les dirigeants franciliens penseraient à lui pour succéder à Thiago Silva.