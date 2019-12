Arsenal - Pierre-Emerick Aubameyang : "Nous sommes sur la bonne voie"

Unique buteur des Gunners ce jeudi soir face à Bournemouth (1-1), l'attaquant gabonais, optimiste, a souligné l'état d'esprit retrouvé de son équipe.

Auteur du but de l'égalisation face à (1-1) ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang a évité à Mikel Arteta une défaite pour son premier match sur le banc des Gunners. Cadre du vestiaire d' , l'attaquant passé par le Championnat de s'est exprimé au sortir de ce partage des points. Dans des propos accordés au site internet du club, le natif de Laval a souligné l'état d'esprit retrouvé. Un élément qui, selon lui, incite à l'optimisme.

"Nous avons raté beaucoup d'occasions en seconde période. Nous aurions dû obtenir les trois points aujourd'hui, mais cela peut arriver. L'attitude des garçons était super mais nous devons améliorer nos chances. La mentalité était bonne, donc c'est bien pour l'avenir. Je pense que tout le monde a donné son maximum. Nous nous attendons à cela pour les prochains matchs", a d'abord déclaré l'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne.

"Il y a une bonne sensation dans le vestiaire"

Auteur de son 12ème but de la saison en championnat, le Gabonais s'est aussi exprimé au sujet de Mikel Arteta, dont il a apprécié le discours dans le vestaire. "Il nous a dit de continuer avec le même engagement et d'essayer de jouer, de respecter notre plan. Il voulait juste que nous continuions à travailler en seconde période. C'est vraiment ça. Il a commencé avec les bases et nous travaillons beaucoup tactiquement. Il a de bonnes idées, nous allons donc essayer de le suivre en travaillant dur."

"C'est un homme bon. Il était un joueur comme nous, donc il y a une bonne sensation dans le vestiaire (...) Nous sommes sur la bonne voie. J'espère que nous pourrons nous améliorer. Nous savons que les prochains matchs sont assez difficiles mais nous sommes confiants. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, les gars se sont très bien débrouillés. Nous avons tout donné et c'est ce que nous devons faire dans ces matches", a terminé Pierre-Emerick Aubameyang, devenu incontournable à Arsenal.