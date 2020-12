Arsenal, Arteta fait l'éloge de Lacazette et Saka

Les Gunners se sont éloignés des trois derniers alors que le Français est devenu un super-sub avec un but juste après être sorti du banc.

a besoin de ses joueurs d'expérience pour les aider à traverser leur saison difficile - et, selon Mikel Arteta, Alexandre Lacazette fait exactement cela. Alexandre Lacazette est sorti du banc contre et a marqué le but de la victoire à peine 29 secondes plus tard, son troisième but lors de ses trois dernières apparitions. Mikel Arteta a déclaré que l'impact instantané de l'attaquant était le rêve des managers, même s'il aimerait toujours qu'il améliore son nombre de buts.

"Je pense que c’est ce dont rêvent tous les managers, faire venir des gens du banc et gagner le match comme il l’a fait ce soir", a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse d’après-match. "Je pense qu’il a été en très bonne forme ces dernières semaines. Il a marqué des buts. Il est plein de confiance. Aujourd'hui, il a mal au dos, il n'a pas pu démarrer le match. Mais il est venu et a remporté le match pour nous, ce qui est extrêmement important".

"Nous avons besoin de grands joueurs et de joueurs expérimentés pour intervenir dans ces moments difficiles et il le fait à coup sûr. Les joueurs ont besoin de leurs coéquipiers pour les soutenir et les mettre dans des situations comme il l'a fait aujourd'hui aussi souvent que possible. Mais en même temps, ils doivent se mobiliser et créer eux-mêmes ces opportunités. Je pense que Lacazette travaille très dur", a ajouté l'Espagnol.

Plus d'équipes

"Un but brillant"

L'article continue ci-dessous

"Depuis que je suis ici, son travail n’a jamais été un problème. Son nombre de buts pourrait s’améliorer, mais il s’améliore parce qu’il est tellement disposé à le faire pour nous aussi", a conclu Arteta au sujet du Français. Le but de Lacazette est venu grâce à une belle passe décisive de Bukayo Saka. C'était la 15e passe décisive du jeune Anglais toutes compétitions confondues depuis le début de la saison dernière - plus que tout autre joueur d'Arsenal n'a réussi à en ce laps de temps.

"Je pense que Bukayo a d'abord été un excellent choix pour créer l'action qu'il a faite", a déclaré Arteta. "Mais ensuite, je pense qu’en dehors de la finintion, c’était le mouvement de Lacazette. Le contre-appel qu'il a fait pour créer l'espace pour lui-même, le toucher et la finition. Je pense que c'était un but brillant. Aujourd'hui, Saka a eu un match difficile en première mi-temps parce que nous n'utilisions pas certains moments pour générer des avantages pour lui et les autres joueurs offensifs de la bonne manière".

"Le match devient donc vraiment difficile, tout le temps dos au but contre un arrière cinq dans un bloc bas. En seconde période, au moment où nous avons commencé à jouer différentes balles et à attaquer différemment, ils ont trouvé plus de liberté, plus d'espace et plus de capacité pour débloquer les situations et nous avons créé quatre ou cinq grandes occasions et il était impliqué dans la plupart d’entre eux", a conclu le manager des Gunners.