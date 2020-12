Arteta : "Je me suis adapté à Arsenal plus rapidement que prévu"

Les Gunners ont peut-être des difficultés en Premier League cette saison mais l'entraîneur est optimiste après sa première année à la tête d'Arsenal.

Mikel Arteta a fêté ses un an en tant qu'entraîneur principal d' . Un baptême du feu qui est parti sur les chapeaux de roues avec six premiers mois idylliques avant de connaître un creux en terme de résultats ces dernières semaines. Malgré tout, Mikel Arteta dit qu'il s'est adapté à la vie d'entraîneur d'Arsenal plus rapidement que prévu. L'ancien milieu de terrain a pris en charge les Gunners en décembre de l'année dernière après une période de trois ans en tant qu'entraîneur adjoint de Pep Guardiola à .

Alors que l'ancien joueur de 38 ans a guidé l'équipe du nord de Londres vers le succès en la saison dernière et lors du Community Shield, la campagne 2020-21 s'est avérée difficile, son équipe occupant la 15e place de la après avoir remporté seulement cinq victoires en 15 matches. L'Espagnol admet qu'il a dû s'adapter rapidement à son nouvel environnement et espère faciliter les choses pour son équipe.

"Je me remets en question tous les jours, mais depuis que je suis arrivé ici, je devais avant tout analyser très bien ce qui se passe, ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire", a-t-il déclaré aux journalistes. "Et j'ai adapté beaucoup plus que probablement ce que je pensais faire quand j'ai pris l'équipe, car il y a certaines choses qui, à mon avis, sont bien meilleures pour les qualités des joueurs que nous avons, et d'autres choses auxquelles nous ne sommes probablement pas préparés".

Plus d'équipes

Arteta compte sur les jeunes

L'article continue ci-dessous

"Évidemment, nous devons nous adapter car à la fin de la journée, nous devons rendre la vie aussi simple, aussi claire et efficace que possible pour nos joueurs lorsqu'ils se rendent sur ce terrain." Arsenal a disputé sept matchs sans victoire en Premier League avant de remporter une victoire 3-1 sur son rival londonien samedi, avec Bukayo Saka, 19 ans, et Emile Smith Rowe, 20 ans, se combinant pour marquer lors de cette rencontre.

Pendant ce temps, Joseph Willock, 21 ans, et Gabriel Martinelli, 19 ans, ont également joué un rôle dans la victoire et l'entraîneur espère que les jeunes joueurs de l'équipe pourront continuer à jouer un rôle clé cette saison. "Je pense qu'il y a un message au sein de l'équipe que tout le monde est important ici, tout le monde est là pour contribuer et tout le monde est utile. Peu importe que vous soyez jeune ou senior, tout le monde est là pour contribuer".

"Et je pense que c'est un excellent message pour tout le monde que lorsque nous devons compter sur eux, nous savons que nous pouvons compter sur eux et nous n'avons aucun doute à leur sujet", a conclu l'Espagnol. Les hommes d'Arteta chercheront à s'appuyer sur leur victoire contre Chelsea mardi lorsqu'ils affronteront lors de leur dernier match de 2020, avec leur premier de la nouvelle année à suivre vendredi contre West Brom.