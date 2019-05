Arrivée imminente d'Antonio Conte à l'Inter de Milan

Antonio Conte devrait être désigné dans les prochains jours entraineur de l'Inter de Milan en remplacement de Luciano Spalletti.

Alors qu'il reste encore un match à disputer cette saison et qu'il est plus que capital, un changement au niveau de la barre technique de l' est en train de se finaliser selon les informations émanant de l'autre côté des Alpes, et confirmées par la rédaction italienne de Goal. Luciano Spalletti va céder son poste à Antonio Conte.

Inactif depuis l'été dernier et son départ de , Conte a donc fini par se trouver un nouveau point de chute. Et pas n'importe lequel puisqu'il va prendre les commandes d'un des meilleurs clubs de l' .

Les contacts avec Beppe Marotta se sont très bien passés et l'ancien patron de la Squadra Azzurra a envoyé des signaux positifs à la maison nerazzurra ces derniers jours, laissant supposer qu'il était d'accord pour débarquer à San Siro et prendre les commandes de la formation lombarde. La signature du contrat, qui pèserait 10M€ par saison, ne serait désormais plus qu'une simple question de temps.

Le mariage va être scellé, alors qu'il apparaissait tout sauf une évidence. Connaissant l'inimitié qui existe entre ce club et la Juve, dont Conte est une figure emblématique, et aussi la haine que se vouent les tifosi des deux camps, il n'était pas facile de parier sur ce dénouement.

L'article continue ci-dessous

La ne l'a pas approché

Dernièrement, le nom de Conte a circulé également à Turin pour un éventuel come-back à la Juve. Toutefois, et même si le poste de coach va devenir vacant avec le départ programmé de Massimiliano Allegri à la fin de l'exercice, il n'a jamais été question pour les Bianconeri de faire appel à leur ancien technicien. D'autres pistes sont explorées du côté du Piémont.

Ce week-end, Conte va assurément croiser les doigts pour que sa probable future équipe gagne son dernier match de championnat contre et préserve sa place dans le Top 4 du classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.